Israel dice que continuará sus operaciones en el sur de Líbano y advierte que tregua depende de "cese total de los disparos de Hezbolá"

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró este jueves que el acuerdo de tregua alcanzado con Líbano otorga al ejército la "libertad" de atacar Beirut si Hezbolá agrede a comunidades en Israel y reiteró que las operaciones continuarán.

Esta "declaración de principios", dijo Katz en referencia al acuerdo, prevé que las fuerzas israelíes en el sur de Líbano continúen "sus operaciones de fuego y terrestres, desmantelando la infraestructura terrorista en el terreno".

También contempla el mantenimiento de la "zona de seguridad" fronteriza "sin regreso de la población" libanesa que ha sido evacuada del sur del país, agregó el ministro.

VEA TAMBIÉN Marco Rubio asegura que el "único obstáculo" para la paz entre Israel y Líbano es Hezbolá o

Después de dos días de conversaciones en Washington, Israel y Líbano acordaron "implementar un alto el fuego" que estará supeditado "al cese total de los disparos de Hezbolá y a la evacuación de todos los miembros de Hezbolá del sector al sur del Litani", un río situado a unos 30 km de la frontera.

Katz afirmó que el acuerdo prevé la creación de una "zona desmilitarizada" en esa franja.

El ministro también afirmó que su país conserva la "libertad de acción, con el respaldo estadounidense, para atacar Beirut en respuesta a los disparos contra las comunidades y el territorio israelíes".

Este acuerdo se suma a un cese al fuego supuestamente entrado en vigor el 17 de abril, pero que no ha frenado los ataques de ninguna de las partes, que se acusan mutuamente de violar la tregua.