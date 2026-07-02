Néstor Lorenzo responde a quienes dicen que la Selección Colombia es favorita para ser campeona del Mundial 2026

En la víspera del partido contra Ghana por los dieciseisavos del Mundial, el seleccionador Néstor Lorenzo destacó este jueves el crecimiento que viene mostrando Colombia, pero trató de quitarse la etiqueta de candidatos al título que algunos rivales le han colocado esta semana.

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La escuadra cafetera enfrentará al seleccionado africano este viernes en Kansas City después de una sobresaliente primera fase en la que concluyó como líder del Grupo K.

El equipo liderado por Luis Díaz y James Rodríguez derrotó a Uzbekistán (3-1) y la República Democrática del Congo (1-0) y empató ante Portugal (0-0) en un duelo en el que fueron claramente superiores.

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La exhibición ante el equipo de Cristiano Ronaldo generó numerosos halagos. El último en sumarse fue el seleccionador español, Luis de la Fuente, que el miércoles no dudó en incluir a Colombia en su "relación de candidatas".

"Yo sé que es un elogio de parte del profesor De la Fuente, se lo agradezco, pero prefiero no estar en ese sitio de favorito", respondió este jueves Néstor Lorenzo antes de reconocer la madurez que viene mostrando su plantel.

"Salvo con Portugal, en los otros partidos, incluso los amistosos previos, nos decían que éramos los favoritos, y el equipo ha aprendido a jugar con ese peso", destacó.

"Y es un peso, sobre todo porque quedan excelentes selecciones y se está viendo que la línea es muy fina entre quien pasa y quien no pasa", señaló.

Aún así, el técnico argentino dijo que su plantel necesita seguir elevando su nivel para avanzar en el torneo.

"Esperamos seguir creciendo porque no nos alcanza todavía para lo que buscamos", admitió.

Sobre Ghana, que avanzó como tercera del Grupo L, Lorenzo apuntó que se trata de un "gran equipo con jugadores de primer nivel".

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"Va a ser un partido duro", auguró el timonel, que hizo un llamado a tener una mayor consideración a las escuadras africanas.

"Los jugadores de Ghana, Senegal, Argelia o Marruecos juegan en los mejores clubes de Europa", recordó. "Ya no podemos generalizar a los equipos africanos con alguna característica especial, más que la física, que son muy dotados físicamente".