NTN24
Lunes, 29 de junio de 2026
Lunes, 29 de junio de 2026
Estados Unidos

Donald Trump asegura que régimen de Irán pidió reunión en Doha, pero Teherán lo desmiente

junio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Trump y su anuncio de la firma de un acuerdo con el régimen de Irán - Foto: Canva / AFP
Trump y su anuncio de la firma de un acuerdo con el régimen de Irán - Foto: Canva / AFP
Catar actúa como mediador, junto con Pakistán, en las conversaciones entre ambos países destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que las autoridades del régimen iraní han "pedido una reunión", que, según él, se celebrará el martes en Doha, pocas horas después de que Teherán desmintiera esa misma información.

TE PUEDE INTERESAR:

"IRÁN HA PEDIDO UNA REUNIÓN. ¡TENDRÁ LUGAR MAÑANA EN DOHA!", aseguró Trump en su plataforma Truth Social.

Catar actúa como mediador, junto con Pakistán, en las conversaciones entre ambos países destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Sin embargo, el Ministerio de Exteriores iraní negó las informaciones de que equipos técnicos iraníes y norteamericanos fueran a reunirse esta semana para discutir la aplicación del acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, precisó que los negociadores Jared Kushner y Steve Witkoff "volarán a Doha para mantener reuniones de alto nivel esta semana".

o

La incertidumbre en torno a las conversaciones se produjo tras la reanudación de ataques de represalia entre Estados Unidos e Irán en los últimos días, pese a un alto el fuego de abril y a un memorando de entendimiento, auspiciado por Pakistán y Catar, destinado a poner fin de forma permanente a la guerra.

Un diplomático con conocimiento de las conversaciones confirmó el lunes a la AFP que funcionarios de Estados Unidos e Irán se reunirán en Doha para discutir el acuerdo.

"Los equipos técnicos que trabajan en la implementación del memorando de entendimiento tienen previsto reunirse en Doha en los próximos días", dijo el diplomático bajo condición de anonimato.

El diplomático añadió que "los canales de comunicación creados para desescalar cualquier incidente están en funcionamiento", tras los ataques entre Estados Unidos e Irán.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Donald Trump

Irán

Reunión

Doha

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Dónde están las milicias antes listas para reprimir ahora que Venezuela las necesita para rescates?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nos estamos organizando para el regreso de María Corina Machado": Guillermo López, exprisionero político venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Familia grabó su propia lucha bajo las ruinas de una estructura colapsada: así fue rescatada

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El dictador Maduro escribe carta desde la prisión tras los terremotos que enlutan a Venezuela: "De esta también vamos a salir"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿El populismo ha degradado la política en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Foto: evacuación terremoto en Venezuela
Terremoto en Venezuela

"Había muchas personas heridas": joven que captó con su celular la trágica evacuación tras los devastadores terremotos en Venezuela

Terremoto en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Así se vivieron los dos terremotos desde una cárcel de Venezuela: impactante testimonio de preso político

Equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes bajo escombros de edificios colapsados en Venezuela - EFE
Venezuela

Tres edificios colapsaron tras los terremotos que azotaron Venezuela: equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes

Colapso de edificaciones en Venezuela tras terremotos - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

“La cantidad de estructuras colapsadas sobrepasa la capacidad de respuesta”: especialista en operaciones de socorro tras la tragedia en Venezuela

Entrada del centro penitenciario Rodeo I - EFE
Venezuela

La angustia que vivieron los presos políticos durante el terremoto en Venezuela: "No podían informar a sus familias sobre su estado"

Más de Actualidad

Ver más
Ataque en Líbano | Foto AFP
Irán

Régimen de Irán lanza una inquietante advertencia a Israel tras los ataques en Líbano: “Miren el cielo esta noche”

Donald Trump / Congreso de los Estados Unidos - Fotos: AFP
Donald Trump

“Una votación inoportuna y sin sentido”: Trump cuestionó resolución del Congreso frente al conflicto con Irán

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Zona afectada por los terremotos en Venezuela - Fotos: EFE
Terremoto en Venezuela

Comunicado de la administración Trump tras los devastadores terremotos en Venezuela: "EE. UU. está movilizando recursos inmediatos para salvar vidas"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ataque en Líbano | Foto AFP
Irán

Régimen de Irán lanza una inquietante advertencia a Israel tras los ataques en Líbano: “Miren el cielo esta noche”

Donald Trump / Congreso de los Estados Unidos - Fotos: AFP
Donald Trump

“Una votación inoportuna y sin sentido”: Trump cuestionó resolución del Congreso frente al conflicto con Irán

Tomando Cerveza / FOTO: EFE
Mundial 2026

Estos son los aficionados que más cerveza han tomado en el mundial: "se la bebieron toda"

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Zona afectada por los terremotos en Venezuela - Fotos: EFE
Terremoto en Venezuela

Comunicado de la administración Trump tras los devastadores terremotos en Venezuela: "EE. UU. está movilizando recursos inmediatos para salvar vidas"

James Rodríguez y Antonella Petro | Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez le envía un mensaje a Antonella Petro y le hace una promesa tras la polémica que se armó en la despedida de la Selección

Presidentes Gianni Infantino (FIFA) y Alejandro Domínguez (Conmebol) felicitan a Colombia - Fotos: EFE
Selección Colombia

El mensaje de felicitaciones del presidente de la FIFA y de la Conmebol a la selección Colombia tras su triunfo ante Uzbekistán

Daniel Muñoz - Foto AFP
Selección Colombia

Daniel Muñoz abre el marcador contra República Democrática del Congo y suma su segundo gol en el Mundial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre