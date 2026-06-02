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Negociaciones

Marco Rubio asegura que el "único obstáculo" para la paz entre Israel y Líbano es Hezbolá

junio 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Secretario de Estado, Marco Rubio / Banderas de Israel y Líbano - Fotos: AFP/Canva
Secretario de Estado, Marco Rubio / Banderas de Israel y Líbano - Fotos: AFP/Canva
Las declaraciones de Marco Rubio se dieron el mismo día en que ambas naciones dieron inicio a la cuarta ronda de negociaciones en Washington.

Este martes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, indicó que Israel y Líbano podrían concluir un acuerdo de paz “mañana mismo”, pero el principal obstáculo para alcanzarlo es Hezbolá.

Israel no tiene ninguna reivindicación territorial en Líbano. "Hezbolá es el único obstáculo", dijo Rubio, tras ser consultado durante una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Las declaraciones de Marco Rubio se dieron el mismo día en que ambas naciones dieron inicio a la cuarta ronda de negociaciones en Washington.

De igual manera, el secretario de Estado de los Estados Unidos enfatizó que "sin Irán, no existiría Hezbolá".

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Asimismo, subrayando, Rubio explicó que la nación norteamericana, que desempeña el mediador entre ambos países, ha insistido en separar las negociaciones israelo-libanesas de las que se mantienen con Irán, algo que Teherán rechaza.

Durante este martes, los embajadores de Israel y del Líbano hicieron arribo al Departamento de Estado para adelantar una nueva sesión de diálogo directo, por medio de la cual buscan el cese al fuego y llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto. Esto en medio del intercambio de ataques entre las fuerzas militares israelíes y el grupo terrorista de Hezbolá, pese a la desescalada anunciada por el presidente Donald Trump el pasado lunes 1 de junio.

Cabe destacar que los combates entre Israel y Hezbolá, que opera en territorio libanés, persisten desde el pasado 2 de marzo, pese al alto al fuego establecido desde el 17 de abril.

Bombardeos israelíes el lunes por la noche causaron al menos seis muertos en el sur de Líbano, elevando a 13 el balance total de la jornada, según fuentes libanesas.

Hezbolá reivindicó el martes un ataque con cohetes contra un carro de combate israelí en Hadatha.

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Entretanto, y pese a los inminentes ataques entre las partes, los representantes de Israel y el Líbano adelantarán inicialmente dos días de conversaciones en Washington como parte de la cuarta ronda de diálogos.

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