NTN24
Viernes, 13 de febrero de 2026
Europa

El canciller alemán Friedrich Merz llama a "reparar" la relación de Europa con EE. UU.

febrero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio y Friedrich Merz | Foto AFP
En su discurso Marz aseguró que “en la era de la rivalidad entre grandes potencias, ni siquiera Estados Unidos será lo suficientemente poderoso como para ir por su cuenta".

Este viernes el canciller alemán Friedrich Merz llamó a reparar la relación entre Estados Unidos y Europa, en un mensaje en inglés dirigido a Washington durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Merz habló en la jornada inaugural de esta conferencia que reúne a unos sesenta líderes mundiales para abordar temas de seguridad.

"En la era de la rivalidad entre grandes potencias, ni siquiera Estados Unidos será lo suficientemente poderoso como para ir por su cuenta", dijo Merz cambiando su discurso al inglés para dirigirse directamente a Washington.

Asimismo, enfatizó que “ser parte de la OTAN no es solo la ventaja competitiva de Europa. También es la ventaja competitiva de Estados Unidos. Así que reparamos y revitalicemos juntos la confianza transatlántica. Nosotros, los europeos, estamos haciendo nuestra parte".

Prosiguió, y aseguró que en los últimos años se ha generado una división entre el país americano. "Permítanme comenzar con la incómoda verdad: se ha abierto una brecha, una profunda división entre Europa y Estados Unidos", afirmó Merz.

"El vicepresidente (de Estados Unidos) JD Vance dijo esto hace un año aquí en Múnich. Tenía razón en su descripción", agregó en referencia a un discurso de 2025 en el que Vance acusó a Europa de reprimir la libertad de expresión y otros derechos democráticos.

En otro aspecto de su mensaje, Merz indicó que ha "abierto conversaciones confidenciales con el presidente de Francia, Emmanuel Macron sobre el asunto de la disuasión nuclear europea".

La posibilidad de extender la disuasión nuclear francesa a otros países europeos se ha reforzado en los últimos meses.

Por el momento, Emmanuel Macron, cuyo país posee la bomba atómica, al igual que el Reino Unido, pronunciará un discurso en las próximas semanas sobre la doctrina de la disuasión nuclear francesa.

