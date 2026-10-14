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Miércoles, 14 de octubre de 2026
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Donald Trump

Juez federal suspende indefinidamente el veto de Trump a CNN, MS NOW y Político en la Casa Blanca

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente Donald J. Trump-Foto EFE
Presidente Donald J. Trump-Foto EFE
El magistrado Timothy Kelly determinó que la restricción vulnera los derechos de libertad de expresión, tras desestimar los argumentos de seguridad nacional esgrimidos por el Ejecutivo.

Un tribunal de Estados Unidos ordenó la suspensión indefinida de la prohibición de acceso a la Casa Blanca decretada por la administración del presidente Donald Trump contra los medios de comunicación CNN, MS NOW y Político.

La medida cautelar fue dictada por el juez de distrito Timothy Kelly al término de un proceso legal en el que los medios afectados denunciaron una persecución discriminatoria por motivos ideológicos y de línea editorial.

Durante las audiencias previas, el Departamento de Justicia intentó justificar la revocación de las credenciales de prensa bajo el argumento de salvaguardar la seguridad nacional, una postura que el estrado judicial consideró carente de sustento probatorio en el expediente.

“En el expediente no hay prácticamente nada relacionado con la seguridad nacional y vinculado a la decisión del presidente de revocar las credenciales permanentes de los demandantes”, expresó el juez Timothy Kelly en su dictamen oficial.

La resolución judicial restituye temporalmente el derecho de los reporteros de las tres cabeceras para cubrir las fuentes informativas en la sede presidencial, aunque la providencia excluye de manera expresa espacios restringidos como el Despacho Oval y la aeronave oficial Air Force One.

Ante el fallo adverso, el mandatario norteamericano adelantó que su gobierno interpondrá los recursos de apelación correspondientes para sostener la medida restrictiva frente a lo que califica como publicaciones difamatorias.

Este nuevo choque entre el Poder Ejecutivo y el sistema judicial norteamericano recalienta el debate sobre la libertad de prensa en este periodo, con lo que se marca un precedente crítico en la relación entre la Casa Blanca y los medios tradicionales.

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