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Jueves, 09 de julio de 2026
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Dictadura en Venezuela

Diosdado Cabello asegura que el régimen no se roba la ayuda humanitaria y le recuerdan los millones de dólares de vía férrea que no tuvo ni un kilómetro de construido

julio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello, integrante del régimen venezolano / Tramo ferroviario Tinaco-Anaco (Venezuela) - Fotos: EFE / X
Diosdado Cabello, integrante del régimen venezolano / Tramo ferroviario Tinaco-Anaco (Venezuela) - Fotos: EFE / X
Cabello continúa siendo uno de los hombres más buscados por la justicia de Estados Unidos. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

Tras los devastadores terremotos registrados en Venezuela, la figura de Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen solicitado por la justicia de los Estados Unidos, ha sido bastante cuestionada.

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Entre los varios temas que se le cuestionan, resaltan: la restricción del acceso de voluntarios y rescatistas a la zona cero y decir que es imposible pensar que el régimen se robe la ayuda humanitaria, entre otros.

Precisamente, sobre este segundo punto, muchos venezolanos en redes sociales se muestran indignados, ya que sobre Cabello pesan múltiples señalamientos.

Si de recursos del Estado que más nunca aparecieron se trata, aparece un caso que ha perseguido por años a Cabello: el proyecto ferrocarril Tinaco-Anaco.

Dicha iniciativa, cuya construcción fue asignada en 2009 por el gobierno del difunto presidente Hugo Chávez a empresas estatales chinas bajo supervisión de altos funcionarios como Diosdado Cabello, manejó un presupuesto total estimado de 7.500 millones de dólares.

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De este monto, el propio régimen aseguró en su momento que se ejecutó el desembolso. Sin embargo, la obra quedó en un estado de abandono total y sin ni un solo kilómetro operativo.

El proyecto fue ideado para conectar los llanos venezolanos desde Cojedes hasta Anzoátegui, abarcando 468 kilómetros de vía férrea.

No obstante, la magnitud de la inversión no se tradujo en la obra terminada, convirtiéndose en un símbolo de absoluta irregularidad.

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Diosdado Cabello continúa siendo uno de los hombres más buscados por la justicia de Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos, en ese sentido, ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

De hecho, recientemente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ratificó que Cabello sigue siendo considerado un narcoterrorista con pedido de captura por Estados Unidos.

Cabello enfrenta acusaciones en un tribunal federal de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos.

Se le señala también como presunto líder del Cártel de los Soles, organización compuesta por altos oficiales militares venezolanos involucrados en el tráfico de drogas.

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