Keiko Fujimori anuncia la construcción de dos megacárceles tras visitar El Salvador y recorrer el CECOT

Keiko Fujimori quiere llevar a Perú el modelo de megacárceles impulsado por Nayib Bukele en El Salvador. La presidente peruana anunció que su Gobierno va a construir dos nuevos establecimientos penitenciarios, uno de ellos inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad que seconvirtió en uno de los principales símbolos de la política de seguridad salvadoreña.

El anuncio se produjo en la visita oficial de Fujimori a El Salvador, donde recorrió las instalaciones del CECOT y se reunió con Bukele. Tras conocer el centro penitenciario, la mandataria aseguró que su administración busca recoger experiencias que puedan aplicarse en el sistema carcelario peruano, en medio de la preocupación por el progreso de las organizaciones criminales.

“Construiremos algo parecido (al CECOT) gracias a las sugerencias del ministro”, afirmó Fujimori al referirse al proyecto para levantar una cárcel que se destine a internos de alta peligrosidad. La segunda prisión va a estar dirigida a reclusos que se consideran menos peligrosos e incorporará talleres productivos y el programa denominado Cero Ocio, que busca mantener ocupados a los internos por medio de actividades dentro de los establecimientos.

La presidente igualmente destacó la rapidez con la que fue levantada la megacárcel salvadoreña y aseguró que las obras peruanas podrían ejecutarse en un plazo similar. Según explicó, el CECOT se construyó en siete meses, por lo que piensa que ese tiempo puede servir como referencia para los nuevos proyectos, siempre que exista voluntad política y disponibilidad presupuestaria.

En su recorrido, Fujimori elogió la infraestructura del CECOT y la calificó como un símbolo del orden y la seguridad en El Salvador. Igualmente manifestó interés en replicar algunas de sus medidas, sobre todo las restricciones a las comunicaciones y las visitas de los reclusos, con el objetivo de impedir que las organizaciones criminales sigan coordinando delitos desde las cárceles.

La mandataria indicó que su Gobierno ya trabaja en medidas para limitar las comunicaciones de los presos con el exterior. Entre ellas mencionó el control perimetral de los centros penitenciarios con apoyo de las Fuerzas Armadas y la coordinación con el Ministerio de Transportes para impedir el acceso a internet usado por los internos.

El plan no se limita, no obstante, a los dos nuevos penales. Fujimori además indicó que Perú tiene seis establecimientos penitenciarios y su construcción está pendiente de culminar. La experiencia salvadoreña podría servir para incorporar medidas parecidas en esos proyectos.

La presidente aclaró que las iniciativas recogidas en su visita tendrán que estudiarse de acuerdo con la legislación peruana y el funcionamiento de las instituciones del país. Además, invitó a Bukele y a su gabinete a visitar Perú para seguir el intercambio de experiencias en materia de seguridad.

Con este anuncio, Fujimori se suma a los mandatarios de la región que mostraron interés en replicar componentes de la política penitenciaria salvadoreña. La propuesta abre el debate acerca del alcance de ese modelo en Perú, sobre todo por las restricciones que contempla para las personas privadas de libertad y las garantías que tienen que mantenerse en el interior del sistema de justicia.