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Martes, 21 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Graban a militares venezolanos a plena luz del día intentando desviar donaciones de ayuda humanitaria

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Militares venezolanos desviando la ayuda humanitaria / Daños provocados por los terremotos en La Guaira, Venezuela - Fotos: X / EFE
Militares venezolanos desviando la ayuda humanitaria / Daños provocados por los terremotos en La Guaira, Venezuela - Fotos: X / EFE
Dichos insumos fueron destinados para ayudar a damnificados y rescatistas.

Varios son los videos difundidos en redes sociales que registran múltiples incidentes donde efectivos militares venezolanos impiden, retienen o desvían donaciones de ayuda humanitaria tras los terremotos que han enlutado a Venezuela.

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Sin embargo, el más reciente muestra, a plena luz del día, cómo varios guardias nacionales intentan desviar los insumos.

El pasado lunes 20 de julio, el régimen de Venezuela reportó que el número de muertos en el país tras los terremotos aumentó a 5.278.

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En cuanto al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Otro complejo dato es que en la nación suramericana, posterior a los desoladores terremotos, se han contabilizado 1.405 réplicas.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

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Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

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