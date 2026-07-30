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La Aeronáutica Civil rompió el silencio tras escándalo de Gabriela Muñoz y sus supuestas influencias: "Ningún servidor público cuenta con privilegios"

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Gabriela Muñoz - EFE y redes sociales
Gustavo Petro y Gabriela Muñoz - EFE y redes sociales
La mujer fue acusada por la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, quien aseguró que tenía influencia en los procesos de contratación de la Aerocivil.

La Aeronáutica Civil se pronunció sobre el caso de Gabriela Muñoz, quien fue acusada públicamente por la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, de tener influencia en la contratación de la entidad.

“La Aeronáutica Civil informa a la opinión pública que su gestión institucional se fundamenta en el respeto irrestricto a los principios de transparencia, responsabilidad fiscal y estricto apego a la legalidad”, detalló la Aerocivil en un comunicado.

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Estas afirmaciones se dieron luego de que Rodríguez comparara a Muñoz con Juliana Guerrero, la funcionaria del Gobierno Petro que, según sus denuncias reveladas en una entrevista con RCN, estuvo pidiendo supuestos beneficios a cambio de tramitar contratos con el Gobierno nacional.

Según el comunicado, la entidad se comprometió a atender los requerimientos de los organismos de control relacionados con las acusaciones que se han realizado en contra de ese despacho y afirmó que dará respuesta a las observaciones que se formulen sobre este caso.

Ningún servidor público de la institución cuenta con privilegios ante la ley ni ante las instancias de fiscalización”, se lee en el comunicado emitido por la entidad.

Por otro lado, cabe resaltar que la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, advirtió que su despacho envió un derecho de petición a la entidad, el cual no fue respondido a cabalidad.

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Rojas subrayó que le entregaron documentación incompleta, como un archivo en formato PDF, y material que no podía ser comparado para verificar las denuncias.

Finalmente, si bien Gabriela Muñoz está siendo acusada de beneficiarse de los contratos de la Aerocivil, incluso de aquellos que estarían pendientes de comenzar a regir, el director Luis Alfonso Martínez, al igual que lo expuesto en el comunicado, aseguró que las etapas de contratación pública comenzarán a partir del 7 de agosto, día de la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

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