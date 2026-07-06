FIFA rechaza la apelación de Bélgica contra suspensión de tarjera roja a delantero de Estados Unidos: la consideró "inadmisible"

La FIFA desestimó como "inadmisible" la apelación presentada por Bélgica sobre la elegibilidad del delantero de Estados Unidos Folarin Balogun para el partido de octavos de final del Mundial del lunes pese a su sanción previamente impuesta, lo que obligó a la selección europea a dirigirse a la Federación de Estados Unidos para impugnar su inclusión.

TE PUEDE INTERESAR:

Cabe resaltar que la FIFA suspendió la sanción por tarjeta roja impuesta a Balogun y le autorizó a jugar el partido de octavos después de que Donald Trump instara personalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a revisar el caso, pero Infantino, según dijo, negó haber intervenido en la decisión final.

VEA TAMBIÉN Eurodiputados piden investigar la entrega del inédito "premio FIFA de la paz" a Donald Trump por parte de Infantino o

"La Comisión de Apelación de la FIFA ha declarado inadmisible una solicitud presentada por la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA)", afirmó el ente regulador un comunicado. "La solicitud se demostró inadmisible por el hecho de que la RBFA no es parte en el procedimiento y, como tal, carece de legitimación para recurrir la decisión", agregó.

La RBFA alegó que aún no había recibido ninguna decisión ni explicación por parte de la FIFA respecto a la elegibilidad de Balogun y que no tenía más remedio que impugnar su elegibilidad.

La Comisión de Apelación, cabe resaltar, está presidida por el funcionario oriundo de Estados Unidos, Neil Eggleston, pero la FIFA señaló que él no participó en la decisión.

No obstante, la RBFA contó que informó a la Federación de Fútbol de Estados Unidos que impugnará la elegibilidad de Balogun en caso de que el jugador figure en la hoja de partido del árbitro antes del inicio del encuentro. "Esto deja abiertas todas las acciones futuras", adelantaron.

"Hasta la fecha, la RBFA aún no ha recibido ningún fundamento de esta decisión, ni tampoco la información que ha estado solicitando desde el inicio de este procedimiento", aseveró la federación.

Bélgica, cabe resaltar, había solicitado una copia de la decisión y de la exposición de motivos en la que se declara a Balogun elegible, así como el informe del árbitro.

El comunicado se produce después de que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) considerara que la FIFA "cruzó una línea roja" al levantar la sanción.

VEA TAMBIÉN "Cruzó una línea roja": UEFA tras suspensión de tarjeta roja a jugador de Estados Unidos que había sido expulsado durante el Mundial 2026 o

"El fútbol, como cualquier otro deporte, reposa sobre reglas que son el fundamento de una competición justa, honesta y transparente. A veces, las reglas están sujetas a interpretación. Concretamente este no es el caso", apuntó la institución europea en una declaración.