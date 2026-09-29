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Martes, 29 de septiembre de 2026
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María Corina Machado
Programa: La Tarde

Países Bajos habría bloqueado el regreso de María Corina Machado a Venezuela

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Según una investigación del diario neerlandés De Volkskrant, el responsable de evitar que María Corina Machado ingresara a Venezuela sería el reino de los Países Bajos, alegando que esta decisión entraba en el ámbito de la política exterior del reino y no permitió que llegara a Aruba o Curazao. Dion Mebius, periodista político, habló al respecto en el programa La Tarde: “Países Bajos es quien manda sobre estas islas y no habría permitido el ingreso de María Corina Machado, aunque no hay un pronunciamiento oficial y el primer ministro esquivó la pregunta que le hice, no lo negó pero tampoco lo confirmó”.

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