Número de desaparecidos por la tragedia en Nepal sube a 2.400 en medio de alerta por posibles nuevas inundaciones

En las últimas horas el número de personas desaparecidas en Nepal y China superó las 2.400, lo que subraya la magnitud del desastre días después de que una pared de agua y escombros, similar a un tsunami, arrasara aldeas y causara cientos de muertos.

Mientras tanto, equipos de rescate siguen en las labores de búsqueda, luchando contra el lodo mientras aumentan las amenazas de nuevas inundaciones.

Hasta este viernes, según el más reciente balance, los equipos de emergencia han recuperado hasta el momento 586 cadáveres, algunos de los muertos fueron arrastrados río abajo hasta la India.

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Estas nuevas y lamentables cifras se dan luego de que la autoridad de gestión de desastres de Nepal añadió 933 trabajadores de centrales hidroeléctricas a una lista de personas desaparecidas que ya incluía a excursionistas y peregrinos que se dirigían al sagrado monte Kailash del Tíbet.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos confirmó que el desastre, el más mortífero en Nepal desde el terremoto de 2015, fue causado por el colapso de un glaciar que desencadenó un enorme alud de escombros helados.

Pero la amenaza sigue latente, pues el deslave de hielo y lodo también provocó la formación de enormes lagos.

Estos lagos, se ha convertido en una amenaza directa para los equipos de emergencia que rastrean la región en busca de supervivientes.

Es por esto que las autoridades de la zona han hecho un llamado a los rescatistas para "trasladarse inmediatamente a un lugar seguro", tras recibir información de que "una represa de agua se ha roto de nuevo en el lado tibetano".

A su vez, China se vio obligada a suspender el viernes su operación de rescate en la zona más afectada de Gyirong ante el riesgo de nuevas inundaciones, antes de afirmar que la amenaza había disminuido.

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El presidente chino, Xi Jinping, quien presidió una reunión sobre las labores de rescate, ofreció la ayuda de Pekín a las operaciones de emergencia.