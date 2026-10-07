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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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Lionel Messi

"No hubo nada raro": Messi habla de las teorías conspirativas en el Mundial 2026 durante su despedida de la Selección Argentina

octubre 7, 2026
Por: Luis Cifuentes
Lionel Messi con la selección argentina - Foto: EFE
Lionel Messi con la selección argentina - Foto: EFE
El 10 de la Albiceleste puso fin a su carrera con la absoluta tras disputar el Mundial 2026 en el que llegó hasta la gran final y fue el goleador de su equipo.

Lionel Messi se despidió este martes de la Selección Argentina tras más de 20 años en los que se coronó campeón de un Mundial y de dos Copas América.

El 10 de la Albiceleste puso fin a su carrera con la absoluta tras disputar el Mundial 2026 en el que llegó hasta la gran final y fue el goleador de su equipo.

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Ante más de 90 mil personas que coparon las gradas del estadio Monumental de Buenos Aires, el atacante rosarino disputó su último encuentro ante el seleccionado de Benín.

Antes del comienzo del encuentro, Messi dedicó unas emotivas palabras al público, con las que agradeció su paso por la Albiceleste y pidió apoyo de cara al futuro.

Además, se refirió al último Mundial y la gran final en la que Argentina cayó ante España por la mínima diferencia.

“En el último Mundial fue demasiado lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de volver a ser campeones del mundo, estuvimos muy cerquita”, comenzó diciendo.

El jugador del Inter de Miami también aprovechó para referirse a las supuestas teorías conspirativas relacionadas con una supuesta presión de la FIFA y la AFA en contra de la Albiceleste para evitar ganarle a España en la gran final.

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La realidad es que no pasó nada raro, como se dice. Dimos todo, el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros a nivel piernas y emocional”, resaltó.

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