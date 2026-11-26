“La respuesta cobarde”: Responsables del secuestro en almacén de Cartagena no aceptaron cargos

Este jueves comparecieron ante la Fiscalía Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, dos de los tres secuestradores que mantuvieron rehenes por más de 15 horas en un almacén en Cartagena. Durante la audiencia, los delincuentes señalados de delitos como secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo, en calidad de coautores, no aceptaron cargos, pese a que las pruebas los incriminan directamente con los hechos ocurridos durante el pasado martes 24 de noviembre.