Papa León XIV desata aplausos de venezolanos en el Aula Pablo VI con motivo de la canonización de sus primeros santos: "Sepan reconocerse como hijos y hermanos de una misma patria"

Tras la canonización de siete santos católicos, entre ellos los venezolanos san José Gregorio Hernández y santa Carmen Rendiles, el papa León XIV se reunió en el Aula Pablo VI con los fieles que habían llegado al Vaticano para la ocasión.

Y con motivo de la canonización de quienes se convirtieron en los dos primeros santos venezolanos, el sumo pontífice pidió unidad para Venezuela, país de Latinoamérica que vive una profunda crisis bajo el régimen de Nicolás Maduro.

“Los obispos de Venezuela han publicado el pasado 7 de octubre una carta con motivo del gozoso acontecimiento de ver en los altares a dos hijos de su amada tierra: san José Gregorio Hernández y santa Carmen Rendiles, pidiendo al Señor que este sea un fuerte estímulo para que todos los venezolanos se congreguen y sepan reconocerse como hijos y hermanos de una misma patria, reflexionando así sobre el presente y el futuro, a la luz de las virtudes que estos santos vivieron de manera heroica”, comentó.

Las palabras del sumo pontífice, proferidas este lunes 20 de octubre, suscitaron fervorosos aplausos de los miles de venezolanos presentes en el sitio, quienes además gritaron al unísono el nombre de su patria: “¡Venezuela, Venezuela, Venezuela!”, se escuchó en el recinto.

El máximo jerarca de la Iglesia católica se dirigió a los fieles reunidos por la canonización de los mártires Peter To Rot y el obispo Ignatius Choukrallah Maloyan, de las religiosas María Troncatti, Vincenza María Poloni y Carmen Rendiles Martínez, así como de los laicos Bartolo Longo y José Gregorio Hernández Cisneros.

En un discurso que alternó en español, inglés e italiano, el pontífice extrajo de cada uno de los santos un mensaje válido para estos tiempos, especialmente ante las injusticias sociales que se viven en diferentes partes del mundo.

“Vemos en ellas sobre todo a personas muy semejantes a nosotros, que vivieron enfrentando problemáticas que no nos son extrañas, y que nosotros mismos podemos afrontar como ellos lo hicieron, siguiendo su ejemplo”, añadió.

El domingo 19 de octubre, el papa León XIV llevó a cabo la solemne ceremonia de canonización de siete nuevos santos católicos, un acontecimiento seguido por miles de venezolanos que claman por la libertad de su patria, la liberación de los presos políticos y el retorno de la democracia.