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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
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Manchester City

Estos son los castigos que podría recibir el Manchester City tras ser hallado culpable de 114 infracciones cometidas en casi una década

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Manchester City | Foto AFP
Manchester City | Foto AFP
Medios deportivos, tras la sanción, han recapitulado los posibles castigos al club que dominó ampliamente el fútbol inglés en los últimos años.

Varias son las sanciones a las que se expone el Manchester City tras formalmente haber sido declarado culpable 114 infracciones de las normas financieras de la Premier League durante un período de nueve temporadas, entre 2009 y 2018.

El City, cabe recordar y según una investigación de la Premier League, elaboró contratos ficticios con varios socios comerciales para inflar artificialmente los ingresos del club, con el fin de ocultar el verdadero estado de sus finanzas y evitar infringir los límites de gasto de la liga inglesa y de la UEFA.

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Medios deportivos, tras la sanción, han recapitulado los posibles castigos al club que dominó ampliamente el fútbol inglés en los últimos años. Estas serían las sanciones:

- El City podría enfrentarse a una deducción de puntos tan severa que, en la práctica, supondría su descenso de la Premier League esta misma temporada.

- La deducción de puntos también podría repartirse a lo largo de varias temporadas para dificultar que el club logre regresar a la Premier League.

- Podrían retirarles los tres títulos de la Premier League ganados durante el periodo objeto de investigación.

- Es casi seguro que el City tendrá que pagar una multa considerable.

- Varios clubes podrían emprender acciones legales contra el City por la pérdida de ingresos sufrida durante el periodo en que se infringieron las normas.

- Los propietarios de Abu Dabi podrían abandonar el club; una posibilidad a la que aludió Andy Burnham, quien declaró el miércoles que no quería "perderlos". Burnham es exalcalde del Gran Mánchester.

La resolución, con la que el club fue sancionado, mencionó que el City canalizó más de 900 millones de libras (1.200 millones de dólares) a lo largo de nueve temporadas a través de acuerdos de patrocinio ficticios para sortear las normas que regulan el gasto de los clubes de la Premier League.

El City pagó a su entonces entrenador, Roberto Mancini, mediante un acuerdo secreto con el Al Jazira, club hermano del City en Abu Dabi, según la resolución.

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Mancini, actual seleccionador de Italia, percibía dichos pagos además de su salario oficial en el City. La suma total, cercana a los 9 millones de libras, no fue declarada a la Premier League.

El fallo determina que el grupo propietario, Abu Dabi United Group (ADUG), abonó "sumas significativas a un jugador que no figuraban en su contrato con el club", lo que "ocultó la verdadera magnitud de las obligaciones retributivas de la entidad".

ADUG cubrió estos pagos adicionales, que ascendieron a 7,4 millones de libras. El sistema operaba "con el conocimiento y la aprobación" de personas vinculadas al club.

Se acusó al City de negarse sistemáticamente a colaborar con los investigadores de la Premier League. La resolución afirma que el club "realizó esfuerzos concertados para obstaculizar y frustrar la investigación de la Premier League".

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