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Miércoles, 14 de octubre de 2026
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Perú

Perú oficializa a Álvaro Vargas Llosa como embajador en Estados Unidos en medio del acercamiento a Washington

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Fujimori oficializa designación de Álvaro Vargas Llosa como embajador de Perú en EEUU- efe
Fujimori oficializa designación de Álvaro Vargas Llosa como embajador de Perú en EEUU- efe
El escritor y periodista, hijo del Nobel Mario Vargas Llosa, va a representar a Lima ante Washington, luego de recibir el respaldo de la presidenta Keiko Fujimori.

El Gobierno de Perú ha hecho oficial este miércoles, 14 de octubre, el nombramiento del escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa como embajador extraordinario y plenipotenciario en Estados Unidos. La designación quedó formalizada por medio de una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano, firmada por la presidenta peruana, Keiko Fujimori, y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

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La resolución establece la expedición de las credenciales y los poderes correspondientes para el nuevo representante diplomático. No obstante, la fecha exacta en la que asumirá sus funciones en Washington tiene que definirse mediante una siguiente resolución ministerial.

Vargas Llosa, hijo mayor del fallecido escritor y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, se reunió con Fujimori en el Palacio de Gobierno, en Lima. En el encuentro de igual forma participó Espá y se abordaron asuntos en relación con la política exterior peruana y los principales temas de interés bilateral con Estados Unidos, según informó la Presidencia.

Fujimori anunció el 11 de septiembre su intención de designar al escritor como representante de Perú en Estados Unidos. En aquel momento, Vargas Llosa agradeció la propuesta e indicó que evitaría hacer declaraciones públicas hasta que el nombramiento se concretara oficialmente.

La designación igualmente tiene una dimensión política. En las últimas elecciones peruanas, Vargas Llosa respaldó de manera inicial la candidatura presidencial de Espá y posteriormente apoyó a Fujimori en la segunda vuelta, en la que se enfrentó a Roberto Sánchez. El escritor sostiene una relación de amistad con Espá, quien asumió la jefatura de la diplomacia peruana luego de trabajar por 15 años para la Embajada de Estados Unidos en Lima.

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El nombramiento se genera en un contexto de acercamiento entre Lima y Washington. En septiembre, la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, y la incorporación de Perú al programa regional Escudo de las Américas reflejaron parte de la agenda de cooperación entre ambos países.

Con la designación ya formalizada, Vargas Llosa va a tener la responsabilidad de representar los intereses peruanos frente al Gobierno norteamericano. Su llegada a la embajada se concretará cuando se determine de forma oficial la fecha de inicio de sus funciones.

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