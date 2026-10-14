Emblemático torneo de tenis fue pospuesto tras mortales ataques contra país sede

Las autoridades sauditas anunciaron este miércoles 14 de octubre que se ha pospuesto el torneo internacional de tenis Six Kings Slam tras unos mortales ataques de los hutíes contra su país.

La tercera edición de este lucrativo torneo de exhibición, prevista originalmente del 21 al 24 de octubre, ha sido aplazada al 27-30 de diciembre, según un comunicado difundido en X por Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento.

El torneo, que iba a ser difundido por la plataforma de "streaming" Netflix, debía reunir a seis de los mejores tenistas actuales del circuito masculino: Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Alex de Miñaur y Learner Tien.

Este anuncio se produce tras más de una semana de ataques diarios sin precedentes contra la capital saudita de los hutíes de Yemen, movimiento proiraní.

Los hutíes de Yemen reivindicaron el miércoles bombardeos contra una instalación de la petrolera Aramco y el aeropuerto de Riad, nuevo capítulo de una crisis con Arabia Saudita que preocupa al Fondo Monetario Internacional por su impacto global y regional.

La capital de Arabia Saudita, potencia regional y principal exportador mundial de crudo, sufre desde hace más de una semana ataques diarios sin precedentes del movimiento proiraní.

Se trata de una escalada en la guerra que los hutíes mantienen contra la coalición liderada por Riad, aliado desde 2015 del gobierno yemenita internacionalmente reconocido.

Explosiones de gran intensidad sacudieron nuevamente la capital del reino, donde los ataques contra el aeropuerto causaron el sábado 13 muertos y cientos de heridos. La coalición afirmó haber interceptado un misil lanzado contra Riad.