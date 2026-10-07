Los posibles castigos que enfrentaría el Manchester City por infracciones financieras: multa, pérdida de puntos o incluso descenso

El Manchester City enfrenta un escenario inédito luego de que una comisión independiente de la Premier League lo declarara culpable por graves infracciones financieras hechas por casi una década. El castigo aún no ha sido definido y puede ir desde una multa hasta la expulsión de la máxima categoría del fútbol inglés.

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La investigación determinó que el club incurrió en infracciones que tienen relación con sus cuentas, contratos comerciales y límites de gasto entre las temporadas 2009-10 y 2017-18. Según la comisión, el City usó acuerdos comerciales considerados ficticios para inflar sus ingresos y disminuir de forma artificial sus costos. La Premier League calcula que las irregularidades superan los 900 millones de libras.

El expediente contempla más de 115 infracciones investigadas. Además de las irregularidades financieras, el Manchester City fue declarado culpable de tres de cuatro cargos relacionados con su falta de cooperación en la investigación, un elemento que puede llegar a pesar a la hora de determinar la sanción.

El abanico de posibilidades es amplio. La Premier League espera desde una amonestación o una multa económica hasta una deducción de puntos, una suspensión o, en el escenario más estricto, la expulsión de la competición.

Una pérdida importante de puntos pudiese poner al equipo en riesgo de descenso. Incluso se especula con una deducción de hasta 60 puntos, pero esa cifra viene de fuentes citadas por medios británicos y no es una sanción oficial. La decisión final estará en manos de la comisión que se encarga del caso.

La opción más rígida sería la expulsión de la Premier League. En ese caso, el City podría tener que jugar en una categoría inferior del fútbol inglés. De momento, ningún club ha sido expulsado de la máxima división por un caso de esta índole.

Igualmente está sobre la mesa la posibilidad de retirar títulos obtenidos en el período investigado. El exfutbolista inglés Gary Lineker aseguró este miércoles que no le sorprendería que el City terminase perdiendo algunos de los campeonatos conseguidos en esos años, pero reconoció que una medida de ese tipo terminaría afectando sobre todo a jugadores y aficionados.

El club rechazó las acusaciones desde el inicio del proceso y asegura que es inocente. El pasado 1 de octubre presentó una apelación en contra del fallo de la comisión independiente y argumentó que la decisión tiene consigo errores de hecho, de derecho y de principio.