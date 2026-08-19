“Las aseguradoras tienen dos años para efectuar las pólizas de los inmuebles afectados”: De la Espriella anuncia acuerdo para agilizar pagos

Las aseguradoras van a tener un plazo de máximo dos años para hacer el pago de las pólizas que corresponden a inmuebles afectados por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, anunció este miércoles el presidente Abelardo de la Espriella.

El mandatario habló sobre el acuerdo luego de reunirse con representantes del sector asegurador para definir mecanismos que hagan que se aceleren las indemnizaciones a los damnificados. La medida busca que se reduzcan los tiempos de espera de las familias que tuviesen bienes asegurados y fueron afectados por el sismo.

Según lo anunciado por De la Espriella, las compañías tendrán que agilizar la revisión de los casos y priorizar la atención de los hogares más afectados. Entre los beneficiarios con los que habrá especial consideración se encuentran familias de estratos 1, 2 y 3 que son dueños de viviendas de interés social.

Este acuerdo hace parte de las medidas que el Gobierno colombiano está implementando para atender las consecuencias tanto económicas como sociales del terremoto, el cual dejó graves daños en distintas regiones del país. El Ejecutivo prepara mecanismos de financiación y reconstrucción para restaurar viviendas, infraestructura y servicios afectados.

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“Las aseguradoras tienen dos años para efectuar las pólizas de los inmuebles asegurados que fueron afectados”, explicó De la Espriella.

El Gobierno quiere que el proceso de reclamación sea fácil para los damnificados y que las familias accedan con más rapidez a los recursos que se contemplan en sus pólizas. La intención es evitar que los trámites administrativos sean un obstáculo más para los que perdieron sus viviendas o sufrieron daños de gran importancia.