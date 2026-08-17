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Lunes, 17 de agosto de 2026
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Muere a los 36 años la actriz estadounidense Hayden Panettiere, estrella de “Héroes” y “Scream”

agosto 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Muere la actriz estadounidense Hayden Panettiere- Foto: EFE
Muere la actriz estadounidense Hayden Panettiere- Foto: EFE
La intérprete, nominada dos veces Globo de Oro por su papel en la serie “Nashville”, falleció este domingo.

La actriz, modelo y cantante estadounidense Hayden Panettiere falleció a los 36 años de edad, según confirmó su representante a la cadena estadounidense ABC News.

A través de un comunicado emitido por padre, Skip Panettiere, la familia expresó su dolor ante la pérdida y solicitó reserva frente a las causas del deceso.

​“Con profunda tristeza compartimos la trágica noticia del fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron”, manifestó su progenitor, pidiendo privacidad para asimilar la noticia.

Nacida en Palisades, Nueva York, e hija de una actriz de telenovelas y un capitán de bomberos, Panettiere comenzó su carrera desde temprana edad apareciendo en producciones de televisión como Ally McBeal y Malcolm in the Middle.

A lo largo de su carrera cinematográfica y televisiva destacan sus papeles en:

 

Interpretó a la animadora Claire Bennet en la serie de ciencia ficción Heroes y encarnó a Juliette Barnes durante 128 episodios en el drama musical Nashville, personaje que le valió dos nominaciones a los Globos de Oro.

Protagonizó largometrajes como Remember the Titans (Duelo de Titanes), Ice Princess (Sueños sobre hielo) y formó parte del elenco principal del género de terror en la saga Scream (interpretando a Kirby Reed en Scream 4 y entregas posteriores).

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En mayo pasado, la artista publicó sus memorias tituladas This Is Me: A Reckoning, un libro autobiográfico en el que abordó de manera abierta sus batallas personales contra la depresión posparto, las adicciones, el duelo tras la muerte de su hermano Jansen Panettiere en 2023 y su proceso de recuperación.

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A la actriz le sobrevive su hija Kaya Klitschko, nacida en 2014 fruto de su relación con el exboxeador y campeón de pesos pesados Wladimir Klitschko.

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