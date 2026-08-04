NTN24
Martes, 04 de agosto de 2026
Martes, 04 de agosto de 2026
Lionel Messi

Lionel Messi sorprende con millonaria donación para reconstruir Madrid tras los devastadores incendios

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Lionel Messi, jugador de la selección argentina - Foto: EFE
Lionel Messi, jugador de la selección argentina - Foto: EFE
El incendio forestal que asoló el noroeste de la región madrileña arrasó 27.000 hectáreas y afectó a más de 50.000 personas entre evacuados y confinados.

El astro argentino Leo Messi donó 80.000 euros (poco más de 92.100 dólares) para la reconstrucción tras el incendio que asoló el norte de la región de Madrid la pasada semana.

La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, agradeció en un mensaje en sus redes sociales la contribución del futbolista, reciente subcampéon del mundo con su selección.

"Leo Messi ha donado 80.000€ para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid", escribió Ayuso en sus redes sociales.

"Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", añadió la presidenta de la región madrileña.

El incendio forestal que asoló el noroeste de la región madrileña arrasó 27.000 hectáreas y afectó a más de 50.000 personas entre evacuados y confinados.

El Gobierno español mantiene desde la semana pasada la emergencia nacional por varios incendios en la región de Madrid, en dos provincias aledañas y en Castellón, en el este del país.

El incendio de Ávila, al noroeste de Madrid, es el peor de la historia reciente del país.

Entre vehículos calcinados y terrenos totalmente quemados, en la localidad de Navas del Rey, al oeste de Madrid, sus habitantes pudieron regresar a sus hogares por orden de las autoridades en la zona.

Ada López, vicealcaldesa de Navas del Rey, afirmó que es difícil realizar una evaluación, pero estima que unas "50 casas han sido quemadas y unas 50 han sido dañadas, que son recuperables".

o

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que España enfrenta "unas horas críticas", antes de un aumento de las temperaturas, acompañado de viento y brisas que podrían avivar de nuevo las brasas.

En Pelayos de la Presa, a unos 55 km al oeste de la capital, los días más duros del "monstruo", como los llama el alcalde, fueron jueves y viernes. Sin embargo, el humo, los confinamientos y el riesgo de reactivación persisten.

En Francia y en España, los fuegos son consecuencia de la mayor inflamabilidad de los bosques y la vegetación por la sequía y a las olas de calor excepcionales que se suceden desde junio, fruto del cambio climático.

"La alarma climática suena con fuerza, desde todas las direcciones", declaró el jefe de ONU Clima, Simon Stiell.

En territorio francés, los incendios han arrasado con 42.000 hectáreas (unas dos veces la ciudad de Buenos Aires) en el suroeste, cerca de Burdeos, "sigue estabilizado" a pesar de haberse registrado "14 reavivamientos del fuego" en las últimas horas.

Durante la jornada otras 4.000 personas fueron desalojadas de alojamientos turísticos de Lacanau, que engrosan la lista de 220.000 evacuados desde el 22 de julio por este incendio, el peor desde 1949.

Desde enero ardieron 92.000 hectáreas en el país, un récord en 20 años, según datos satelitales del sistema europeo EFFIS.

Por su parte, para España la cifra se eleva a 207.000 hectáreas desde comienzos de año, muy cerca del máximo histórico.

Temas relacionados:

Lionel Messi

España

Incendios forestales

Donación

Emergencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Denuncian que camión-bomba usado en atentado en Cúcuta el sábado pasado fue "ensamblado en Venezuela"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Así se ve el interior del edificio afectado por las implosiones de una urbanización en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Es un auténtico escándalo”: eurodiputado del partido Vox, sobre el video de Pedro Sánchez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Jueza de EE. UU. fijó fecha para el juicio contra Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Lo haremos a la fuerza": audio inédito del Comando Central revela las amenazas de EEUU a buques en Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Advertencia del CENTCOM a los buques que navegan el estrecho de Ormuz - Foto: AFP/Canva
CENTCOM

"Lo haremos a la fuerza": audio inédito del Comando Central revela las amenazas de EEUU a buques en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Donald Trump

La imagen en la que Trump insiste en presentar a Venezuela como el Estado 51 ¿Cuál es la estrategia?

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio habla sobre elecciones en Venezuela: "En algún momento tiene que haber una transición"

Patrullero sobreviviente al atentado en Cúcuta / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

El desgarrador testimonio de un patrullero que sobrevivió al ataque terrorista en Cúcuta perpetrado por el ELN

Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

Marco Rubio acusa a Cuba de infiltrar espías en Estados Unidos y de financiar protestas radicales en el país

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

¿Qué oculta Delcy Rodríguez? El régimen no ha dado cifras reales de desaparecidos tras terremotos

Docente - Foto de referencia: EFE
Terremoto en Venezuela

La organización Consenso Educativo reporta que al menos 120 maestros murieron por los devastadores terremotos en Venezuela

Celeste Amarilla, senadora de Paraguay, y Kylian Mbappé, jugador de Francia - Fotos: EFE
Mundial 2026

Senadora de Paraguay vuelve a insultar a Mbappé en medio de una plenaria en el Congreso tras eliminación de la selección guaraní ante Francia en el Mundial

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

¿Qué oculta Delcy Rodríguez? El régimen no ha dado cifras reales de desaparecidos tras terremotos

La cantante española Rosalía saluda a sus seguidores-Foto: EFE
Rosalía

Canciller de Milei asegura que Rosalía borró publicación sobre Argentina porque le “dolió el bolsillo”

Docente - Foto de referencia: EFE
Terremoto en Venezuela

La organización Consenso Educativo reporta que al menos 120 maestros murieron por los devastadores terremotos en Venezuela

Celeste Amarilla, senadora de Paraguay, y Kylian Mbappé, jugador de Francia - Fotos: EFE
Mundial 2026

Senadora de Paraguay vuelve a insultar a Mbappé en medio de una plenaria en el Congreso tras eliminación de la selección guaraní ante Francia en el Mundial

Neymar | Foto: EFE
Neymar

Padre de Neymar revela drástica decisión de su hijo ante rumores de retiro: "Vamos poco a poco"

Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

Gustavo Petro insiste en su postura de un supuesto fraude electoral y afirmó que quieren llevarlo preso o asesinarlo: “no usaremos armas, pero las van a usar contra nosotros”

Pánico en vuelo de Ryanair: ventanilla se desprendió en pleno vuelo y pasajero fue succionado -EFE
Vuelo

"Le agarré las piernas": el dramático relato de mujer que sostuvo a su esposo para evitar que fuera succionado por una ventanilla de un avión

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023