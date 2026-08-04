Lionel Messi sorprende con millonaria donación para reconstruir Madrid tras los devastadores incendios

El astro argentino Leo Messi donó 80.000 euros (poco más de 92.100 dólares) para la reconstrucción tras el incendio que asoló el norte de la región de Madrid la pasada semana.

La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, agradeció en un mensaje en sus redes sociales la contribución del futbolista, reciente subcampéon del mundo con su selección.

"Leo Messi ha donado 80.000€ para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid", escribió Ayuso en sus redes sociales.

"Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", añadió la presidenta de la región madrileña.

El incendio forestal que asoló el noroeste de la región madrileña arrasó 27.000 hectáreas y afectó a más de 50.000 personas entre evacuados y confinados.

El Gobierno español mantiene desde la semana pasada la emergencia nacional por varios incendios en la región de Madrid, en dos provincias aledañas y en Castellón, en el este del país.

El incendio de Ávila, al noroeste de Madrid, es el peor de la historia reciente del país.

Entre vehículos calcinados y terrenos totalmente quemados, en la localidad de Navas del Rey, al oeste de Madrid, sus habitantes pudieron regresar a sus hogares por orden de las autoridades en la zona.

Ada López, vicealcaldesa de Navas del Rey, afirmó que es difícil realizar una evaluación, pero estima que unas "50 casas han sido quemadas y unas 50 han sido dañadas, que son recuperables".

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Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que España enfrenta "unas horas críticas", antes de un aumento de las temperaturas, acompañado de viento y brisas que podrían avivar de nuevo las brasas.

En Pelayos de la Presa, a unos 55 km al oeste de la capital, los días más duros del "monstruo", como los llama el alcalde, fueron jueves y viernes. Sin embargo, el humo, los confinamientos y el riesgo de reactivación persisten.

En Francia y en España, los fuegos son consecuencia de la mayor inflamabilidad de los bosques y la vegetación por la sequía y a las olas de calor excepcionales que se suceden desde junio, fruto del cambio climático.

"La alarma climática suena con fuerza, desde todas las direcciones", declaró el jefe de ONU Clima, Simon Stiell.

En territorio francés, los incendios han arrasado con 42.000 hectáreas (unas dos veces la ciudad de Buenos Aires) en el suroeste, cerca de Burdeos, "sigue estabilizado" a pesar de haberse registrado "14 reavivamientos del fuego" en las últimas horas.

Durante la jornada otras 4.000 personas fueron desalojadas de alojamientos turísticos de Lacanau, que engrosan la lista de 220.000 evacuados desde el 22 de julio por este incendio, el peor desde 1949.

Desde enero ardieron 92.000 hectáreas en el país, un récord en 20 años, según datos satelitales del sistema europeo EFFIS.

Por su parte, para España la cifra se eleva a 207.000 hectáreas desde comienzos de año, muy cerca del máximo histórico.