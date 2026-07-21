NTN24
Martes, 21 de julio de 2026
Martes, 21 de julio de 2026
Fútbol

Luto en el Fútbol: Fallece a los 75 años la leyenda inglesa Kevin Keegan, doble ganador del Balón de Oro

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
la leyenda inglesa Kevin Keegan-Foto: EFE
la leyenda inglesa Kevin Keegan-Foto: EFE
El exdelantero y director técnico británico falleció rodeado de su familia tras batallar con el cáncer diagnosticado a principios de año.

El fútbol internacional despide a una de sus figuras más icónicas. El exfutbolista y entrenador inglés Kevin Keegan falleció este lunes a los 75 años a causa de un cáncer, según confirmó su familia a través de un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR:


Con inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a la edad de 75”, señalaron sus allegados, detallando que el histórico deportista pasó sus últimos momentos rodeado de su esposa y sus hijas tras haber luchado contra la enfermedad diagnosticada a comienzos de este año.

 

o

Apodado “Mighty Mouse” (Super Ratón) por su potencia y capacidad de regate, destacado por el juego aéreo a pesar de su estatura, Keegan está considerado como uno de los mejores futbolistas británicos de todos los tiempos.

 

Kevin, un doble ganador del Balón de Oro en 1978 y 1979, fue un esposo y abuelo muy querido”, añadió la familia, que incluyó un agradecimiento al “increíble” equipo médico que lo atendió por su apoyo.

o

Tras retirarse del fútbol Keegan inició una destacada trayectoria en los banquillos. Dirigió a Fulham, Manchester City y a la selección Nacional de Inglaterra entre 1999 y 2000, además de liderar dos etapas memorables al Newcastle United, club que expresó sus condolencias definiéndolo como “el corazón palpitante del equipo para generaciones de aficionados".

Temas relacionados:

Fútbol

Luto

Premier League

Liga Inglesa

Exfutbolista

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Alertan sobre un posible plan criminal para atentar contra el presidente electo Abelardo De La Espriella

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella (EFE)
Abelardo de la Espriella

Alertan sobre un posible plan criminal para atentar contra el presidente electo Abelardo De La Espriella

Zona destruida en La Guaira tras los terremotos del 24 de junio-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Madre busca extremidad de su hija entre los escombros: su cuerpo desapareció de la morgue

Delcy Rodríguez (EFE)
Delcy Rodríguez

Advierten de los planes de Delcy Rodríguez para quedarse en el poder: “El diablo está en los detalles”

Delcy Rodríguez, Donald Trump, María Corina Machado
María Corina Machado

Trump estaría usando el regreso de María Corina para presionar a Delcy Rodríguez y le habría advertido que la líder democrática no debe recibir ningún daño, según The New Yorker

Daniel Ortega - Foto EFE
Daniel Ortega

Tenebroso: Dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, anuncia que no habrá más elecciones en el país

Más de Deportes

Ver más
Ciclista Fernando Gaviria. (AFP)
Tour de Francia

Ciclista colombiano Fernando Gaviria abandona el Tour de Francia: así fue captado caminando tras dura caída en el sprint final que lo dejó fuera

Cristiano Ronaldo en Eliminatorias Europeas - Foto AFP
Mundial 2026

"El último baile": hermana de Cristiano Ronaldo hizo revelación sobre el futuro deportivo del portugués antes del partido ante Croacia

Michael Olise- EFE
Francia

El futbolista que Inglaterra dejó escapar hoy lidera a Francia en la lucha por el Mundial

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump-EFE
Régimen Castrista

Cuba bajo la mira: Trump anuncia que el régimen "experimentará muchas cosas" próximamente

Turismo

"Cualquier hecho de violencia nos hace retroceder años en la promoción turística", advierte Jean Claude Bessudo

Terremoto en Venezuela (EFE)
Terremoto en Venezuela

Tragedia en Venezuela: cifra de muertos por los terremotos sube a 4.734

Estudiantes de la UCV rechazaron la presencia de 'Nicolasito' - Foto: EFE
Estudiantes Universitarios

"No olvidamos todo el daño": estudiantes ante invitación de ‘Nicolasito’ a la Universidad Central de Venezuela

Terremoto en Venezuela | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"Se necesitaría 20 mil millones para la reconstrucción de Venezuela": economista José Manuel Puente

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

“Estamos ganando mucho dinero con Venezuela y a Venezuela le va de maravilla”: Donald Trump

Ciclista Fernando Gaviria. (AFP)
Tour de Francia

Ciclista colombiano Fernando Gaviria abandona el Tour de Francia: así fue captado caminando tras dura caída en el sprint final que lo dejó fuera

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre