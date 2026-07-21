Luto en el Fútbol: Fallece a los 75 años la leyenda inglesa Kevin Keegan, doble ganador del Balón de Oro

El fútbol internacional despide a una de sus figuras más icónicas. El exfutbolista y entrenador inglés Kevin Keegan falleció este lunes a los 75 años a causa de un cáncer, según confirmó su familia a través de un comunicado.

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“Con inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a la edad de 75”, señalaron sus allegados, detallando que el histórico deportista pasó sus últimos momentos rodeado de su esposa y sus hijas tras haber luchado contra la enfermedad diagnosticada a comienzos de este año.

Apodado “Mighty Mouse” (Super Ratón) por su potencia y capacidad de regate, destacado por el juego aéreo a pesar de su estatura, Keegan está considerado como uno de los mejores futbolistas británicos de todos los tiempos.

“Kevin, un doble ganador del Balón de Oro en 1978 y 1979, fue un esposo y abuelo muy querido”, añadió la familia, que incluyó un agradecimiento al “increíble” equipo médico que lo atendió por su apoyo.

Tras retirarse del fútbol Keegan inició una destacada trayectoria en los banquillos. Dirigió a Fulham, Manchester City y a la selección Nacional de Inglaterra entre 1999 y 2000, además de liderar dos etapas memorables al Newcastle United, club que expresó sus condolencias definiéndolo como “el corazón palpitante del equipo para generaciones de aficionados".