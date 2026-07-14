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Así respondía sobre los presos políticos el nuevo canciller del régimen de Venezuela: "una tontería"

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Durante los últimos meses, Delcy Rodríguez, la encargada del régimen y presidenta interina de Venezuela, ha adelantado varios cambios dentro del gabinete, el más reciente el de Félix Plasencia, quien ha sido designado como canciller. Un nombramiento que ha causado polémica, pues este hace un tiempo calificó de “tontería” la existencia de los presos políticos.

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