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Jueves, 09 de julio de 2026
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Mundial 2026

Comentarista egipcio responsabiliza a nación que no estuvo en el Mundial de la derrota de la selección de su país ante Argentina

julio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Argentina ante Egipto en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Argentina ante Egipto en el Mundial 2026 - Foto: EFE
El comentarista egipcio Mohamed Nour cuestionó el arbitraje y afirmó sin pruebas que hubo influencias externas después de la derrota egipcia ante Argentina.

La eliminación de Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, luego de caer 3-2 frente a Argentina, desató una fuerte controversia fuera de la cancha cuando el comentarista deportivo egipcio Mohammed Nour difundió un video en el que criticó el arbitraje del encuentro y aseguró, sin presentar ningún tipo de prueba, que existieron influencias externas de Israel que afectaron el resultado.

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Las declaraciones fueron publicadas después del partido disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde la selección argentina , liderada por Lionel Messi, adquirió la clasificación a los cuartos de final tras un encuentro que se definió en los minutos finales.

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Durante su intervención, Nour dijo que Egipto no solo se había enfrentado a Argentina, sino también a la FIFA y al equipo arbitral, y afirmó que determinadas decisiones condicionaron el desarrollo del compromiso.

"Jugamos como héroes, pero no pudimos superar esas circunstancias", expresó el comentarista, según declaraciones recogidas por The Jerusalem Post.

También realizó una serie de afirmaciones sobre unos supuestos vínculos entre Messi, el fútbol argentino y actores políticos internacionales. De todas formas, dichas declaraciones no estuvieron acompañadas de evidencias que las respaldaron y, hasta el momento, ni la FIFA, ni la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ni el entorno del futbolista han dicho algo públicamente frente a esos señalamientos.

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La polémica surge en un torneo donde varias decisiones arbitrales fueron objeto de debate. En los últimos días, diferentes selecciones han manifestado su inconformidad con ciertas actuaciones de los árbitros.

Pero, la FIFA siempre ha defendido el desempeño del cuerpo arbitral y el funcionamiento de las herramientas tecnológicas implementadas durante la Copa del Mundo.

En cuanto al tema deportivo, Argentina supo imponerse en un partido exigente gracias a la experiencia de Messi y la capacidad del equipo para reaccionar en los momentos más cruciales del encuentro. La victoria permitió a la vigente campeona del mundo mantener vivo su objetivo de revalidar el título obtenido en Qatar 2022.

No obstante, la eliminación de la selección egipcia representó el final de una campaña destacada en la que volvió a disputar una fase eliminatoria mundialista . A pesar de la derrota, el equipo africano obtuvo el reconocimiento por su rendimiento durante el torneo y por haber competido de igual a igual frente a uno de las selecciones favoritas para llevarse el título.

Las declaraciones de Nour generan diversas reacciones en redes sociales y medios internacionales. Mientras algunos usuarios respaldaron sus críticas al arbitraje, otros rechazaron las acusaciones al considerar que carecen de pruebas y desvían la atención del desarrollo deportivo del encuentro.

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