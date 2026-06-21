"Los mejores días de Colombia están por venir": secretario de Estado Marco Rubio envía mensaje al presidente electo Abelardo de la Espriella

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, envió un mensaje a Abelardo de la Espriella tras su victoria en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar este domingo en Colombia.

“Acabo de hablar con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, para felicitarlo por su victoria electoral”, expresó Rubio.

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Y precisó que la Administración Trump espera con interés trabajar estrechamente con el próximo Gobierno de De la Espriella “para avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos”.

“Los mejores días de Colombia están por venir”, escribió en el final de su mensaje el secretario de Estado norteamericano.

De la Espriella se impuso por un estrecho margen la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia en la que se enfrentó al candidato de la izquierda Iván Cepeda quien contaba con el apoyo del presidente Gustavo Petro.

Con el 99,9% de las mesas informadas en el preconteo de la Registraduría, De la Espriella se impuso con el 49,6%, porcentaje equivalente a 12.957.471 votos. Cepeda logró el 48,7% de la votación que equivale a 12.707.570 sufragios.