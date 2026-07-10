Médicos voluntarios están desplegados en La Guaira: "Vamos a dividir nuestra vida en nuestro trabajo y en el trabajo ciudadano"

Varios médicos voluntarios están desplegados en La Guaira para atender la emergencia sanitaria provocada por los destructivos terremotos registrados en Venezuela.

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En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, la médico venezolana Linda Rincón se refirió a dicha iniciativa.

"Hemos recibido información en nuestras redes sociales de diferentes casos y lo que hemos hecho nosotros, hemos hecho un mapeo de los sitios, las comunidades, de las diferentes situaciones", dijo la entrevistada.

Luego, subrayó: "Vamos a dividir nuestra vida en nuestro trabajo y en el trabajo ciudadano para venir aquí aunque sea una vez a la semana y seguir visitando comunidad por comunidad; con nuestro propio trabajo vamos a seguir recolectando dinero para reconstruir y ser útiles".

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Este viernes 10 de julio, el régimen venezolano ofreció un nuevo balance de víctimas fatales que dejaron los terremotos en Venezuela.

Según reporta Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional venezolana, hasta el momento se han registrado 4.118 decesos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.