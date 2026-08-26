Robot humanoide sorprende al celebrar con el conocido 'Siuuuu' de Cristiano Ronaldo en competición de fútbol

Por estos días los robots humanoides se han robado la atención del mundo entero en medio de la celebración de los Juegos Mundiales de estas máquinas en Beijing, China.

Precisamente, en dicho evento se presentó un acontecimiento que le ha dado la vuelta al mundo. Y es que mientras se llevaba a cabo la competencia en la categoría de fútbol, un robot sorprendió con una típica celebración.

En el encuentro de robots, uno de los jugadores anotó un tanto y lo celebró al mejor estilo de Cristiano Ronaldo.

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El insólito hecho se dio luego de que el robot humanoide anotara un tanto de tiro libre, incluso mientras la barrera se encontraba formada.

El robot se desplazó hasta la mitad de la cancha para luego correr al interior del campo y celebrar con el ya conocido "Siuuuuuu" de Cristiano Ronaldo.

El humanoide tomó carrera, pegó el salto con sus manos extendidas e hizo un giro que trajo a la memoria la celebración del jugador portugués.

La máquina pudo imitar casi a la perfección la conocida celebración de CR7 que él mismo hizo famosa.

Los aplausos de los miles de aficionados presentes no se hicieron esperar.

La competencia que finaliza este miércoles en territorio chino reúne un total de 2.056 robots de 16 países distintos, los cuales compiten en equipos.

Asimismo, se ha visto a los robots compitiendo en otras disciplinas como atletismo, boxeo y tenis de mesa.

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Incluso, en el marco de la inauguración de la segunda edición de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Pekín, el autómata chino “Tiangong Ultra” completó la prueba de los 100 metros planos en 9,39 segundos superando la marca humana de 9,58 segundos establecida por Usain Bolt en el Campeonato Mundial de Berlín 2009.

El androide, desarrollado por el equipo Tianzhou, se impuso en la serie eliminatoria disputada este sábado en el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad, con este resultado, el prototipo mejoró drásticamente su propio registro del año anterior, que se situaba en 21,50 segundos.

La competición contempló un total de 51 pruebas atléticas y operativas, junto a disciplinas tradicionales como el atletismo, el fútbol y las artes marciales, la edición de este año incorporó competencias de mayor exigencia de equilibrio y fuerza, tales como el tenis de mesa, la lucha libre y la halterofilia.