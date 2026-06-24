María Corina Machado en exclusiva con NTN24: "El pueblo de Venezuela sabe que yo voy a volver, ya di mi palabra; el tener una fecha de elecciones dará seguridad y certeza"

Este miércoles 24 de junio, la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, habló en exclusiva con NTN24 sobre la transición política en Venezuela.

"No vamos a tapar la verdad, hay amenazas, el régimen criminal sigue en el poder, no ha recapacitado, lo que han estado haciendo es porque están obligados", expresó la líder de la democracia en Venezuela.

"La gente está contenida y a la expectativa de un evento político que represente el verdadero cambio… La situación de vida en Venezuela es desesperante. Pensar que se va a imponer una nueva estructura represiva, eso no va a suceder, después de lo visto el 3 de enero (captura de Maduro). Ya no tiene sentido mirar para atrás, hemos apoyado las tres fases del presidente Trump, agregó.

Referente a unas nuevas elecciones presidenciales en Venezuela, manifestó: "Otros se hubieran quedado con lo que pasó el 28 de julio de 2024 (cuando ganó Edmundo González Urrutia), pero tenemos que relegitimar a la democracia (con un nuevo proceso electoral). Es indispensable para la recuperación total de Venezuela, el tener una fecha de elecciones dará seguridad y certeza".

Respecto a su regreso al país suramericano, Machado remarcó: "El propósito es fortalecer los grandes consensos de la Venezuela que queremos… Todo lo que hacía en clandestinidad lo estoy haciendo ahora, algunas cosas son públicas, otras no, la gente me conoce y sabe que no he dejado de trabajar por Venezuela. El pueblo de Venezuela sabe que yo voy a volver, ya di mi palabra, tenía etapas que cumplir afuera, para desde adentro seguir acompañando al pueblo de Venezuela, cosa que no he dejado de hacer".

Posteriormente, añadió: "No voy a dar fecha, porque sería irresponsable, si por mí fuera, lo haría en este momento".

En cuanto a los desafíos que enfrenta Venezuela, en materia política, económica y social, la apodada 'dama de hierro' indicó: "mucha gente ve nuestro proyecto como una salvación nacional, hay retos y estamos acá para afrontarlos. El Nobel de la Paz dio mucha visibilidad a nuestra causa... Tiene que ser auditada la deuda; hay compromisos con China, Rusia, que no estaban contabilizados. La única manera de que Venezuela esté en el centro de inversiones es con un gobierno serio, democrático, legítimo; avanzaremos en una transición delicada y compleja".

Además, se refirió al triunfo de Abelardo de la Espriella en las Presidenciales en Colombia. "Mantener la democracia en Colombia es esencial para Venezuela, conversamos y lo felicitamos, espero verlo muy pronto para trabajar en conjunto", complementó.

Tras salir clandestinamente de Venezuela a finales de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz, Machado ha continuado desarrollando su agenda política a escala internacional.

A pesar de estar en el exterior, ha mantenido su liderazgo coordinando estrategias para lograr el anhelado cambio político en Venezuela.