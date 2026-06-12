"Venezuela no ha sido soberana desde que el chavismo la secuestró": Santiago Abascal se muestra dispuesto a acompañar el regreso de María Corina Machado a Venezuela

El presidente del Partido Español Vox, Santiago Abascal, se mostró dispuesto a formar parte de una misión internacional para acompañar el regreso de María Corina Machado a Venezuela, al tiempo que reafirmó su respaldo al candidato opositor colombiano Abelardo de la Espriella, en entrevista exclusiva con NTN24 desde Madrid.

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"María Corina debe regresar. Venezuela no ha sido soberana desde que el chavismo la secuestró", afirmó el líder de la tercera fuerza política en el Parlamento español.

Respecto a la transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, Abascal manifestó confianza en el proceso, basándose en su reciente encuentro con María Corina Machado.

"Mostró tranquilidad, mostró confianza y mostró satisfacción con el hecho de que Maduro fuera extraído de Venezuela", relató. Sin embargo, expresó inquietud por figuras como Diosdado Cabello, a quienes calificó como "supervivientes" que intentan permanecer en el poder.

En cuanto a Colombia, Abascal respaldó enfáticamente la candidatura de Abelardo de la Espriella en las elecciones.

"Colombia puede elegir quedarse en el vagón de cola de los criminales, de los narcos, de los comunistas y de la corrupción o incorporarse a un cambio profundo que ya se está produciendo en toda la América Hispana", declaró.

Abascal también cuestionó la participación del presidente Gustavo Petro en la campaña electoral, señalando que "es evidente que no quiere salir del poder" y respecto al candidato oficialista Iván Cepeda, afirmó que ambos son "las dos caras de una misma moneda y representan unas políticas antiguas y fracasadas, unas políticas contra la libertad".