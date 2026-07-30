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Jueves, 30 de julio de 2026
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Feminicidio

Fueron encontrados los restos del que sería el cuerpo de la bebé que habría sido extraída del vientre de María Camila Potosí, asesinada en Colombia

julio 30, 2026
Por: David Lozano
Encuentran el cuerpo de la bebé de María Camila Potosí - Canva y redes
Encuentran el cuerpo de la bebé de María Camila Potosí - Canva y redes
Este hallazgo se da pocas horas después de que se lograra la captura de cinco personas que serían las presuntas responsables del asesinato de la joven de 21 años.

La bebé de María Camila Potosí, cuyo paradero era desconocido desde el asesinato de la joven de 21 años, quien tenía ocho meses de embarazo, fue hallada sin vida este jueves 30 de julio, según confirmaron fuentes oficiales de la Policía a El País de Cali.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes y, por ahora, no han entregado mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue hallada la bebé.

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses será el encargado de realizar los análisis que permitan establecer oficialmente la identidad de la menor y determinar las causas de su fallecimiento, teniendo en cuenta que fue extraída del cuerpo de su madre cuando tenía ocho meses de gestación.

El cuerpo habría sido encontrado en una zona boscosa. Las autoridades llegaron hasta el lugar tras el seguimiento de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios que orientaron las labores de búsqueda y permitieron ubicar el sitio del hallazgo.

Cabe resaltar que este hallazgo se produjo pocas horas después de que se lograra la captura de cinco personas que serían las presuntas responsables del asesinato de María Camila Potosí.

“En tan solo 10 días de trabajo, hoy 30 de julio, en la madrugada, y luego de esta rigurosa investigación, mediante operativos realizados en la ciudad de Cali y el municipio de Andalucía, Valle del Cauca, logramos la captura de cinco personas, presuntas responsables de la desaparición y homicidio de María Camila, así como de la extracción de su bebé”, dijo el brigadier general Herbert Benavidez en una comunicación al público.

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De acuerdo con el oficial, los cinco capturados fueron dejados a disposición de las autoridades para que respondan por los delitos de secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio.

Finalmente, tras las capturas, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció a través de su cuenta de X: “Ninguna mujer debería ser víctima de la violencia y ningún crimen como este puede ser normalizado o quedar en la impunidad”.

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