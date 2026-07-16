Así quedó ranking de máximos finalistas en Copas del Mundo tras victorias de España y Argentina

El mundo se paralizará este domingo cuando España y Argentina, contra los pronósticos de muchos que daban antes del torneo como favoritos a selecciones como Francia, Inglaterra y Portugal, disputen la final del Mundial 2026 que se vive en Estados Unidos, México y Canadá.

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La clasificación de España y Argentina a la final transformó, como cada cuatro años, el historial de máximos finalistas del torneo.

España, campeón del mundo en Sudáfrica 2010, clasificó por segunda vez en su historia a la final de campeonato más importante del fútbol mundial. Argentina, por su parte, disputará por séptima vez una final del mundo.

Los ibéricos ganaron la única final que han disputado en la historia del torneo. Los sudamericanos, en cambio, buscarán ganar la cuarta estrella de su dorado recorrido a través de los años por el torneo.

Así quedó el ranking de máximos finalistas en los mundiales

1. Alemania, ocho finales: cuatro veces campeón (1954, 1974, 1990, 2014) y cuatro veces subcampeón (1934, 1970, 2006, 2010)

2. Brasil, siete finales: cinco veces campeón (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) y dos veces subcampeón (1938 y 1978)

3. Argentina, siete finales sin conocerse resultado en 2026: tres veces campeón (1978, 1986, 2022) y tres veces subcampeón (1930, 1990, 2014)

4. Italia, seis finales: cuatro veces campeón (1934, 1938, 1982, 2006) y dos veces subcampeón (1970, 1994)

5. Francia, cuatro finales: dos veces campeón (1998 y 2018) y dos veces subcampeón (2006 y 2022)

6. Países Bajos, tres finales: tres veces subcampeón (1974, 1978, 2010).

7. Uruguay, dos finales: dos veces campeón (1930 y 1950)

8. España, dos finales sin conocerse resultado en 2026: una vez campeona (2010)

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9. Hungría, dos finales: dos veces subcampeón (1938 y 1954)

10. República Checa, dos finales: dos veces subcampeón (1934 y 1962)

11. Suecia, una final: una vez subcampeón (1958)

12. Croacia, una final: una vez subcampeón (2018)