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Vozinha

Vozinha fue nominado a ‘Arquero del Año’ en los premios del Balón de Oro 2026: estos serán sus rivales

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Vozinha, arquero de Cabo Verde / FOTO: EFE
Vozinha, arquero de Cabo Verde / FOTO: EFE
El guardameta de Cabo Verde, Vozinha, fue incluido entre los 30 candidatos al reconocimiento de France Football para los mejores jugadores del mundo.

Vozinha sigue recogiendo los frutos de la histórica actuación que tuvo con Cabo Verde en el Mundial de 2026. El experimentado guardameta ha sido nominado al premio al mejor arquero del año que entrega France Football, reconocimiento que coloca de nuevo su nombre entre las figuras más destacadas del fútbol internacional.

La nominación la anunció Colo-Colo, club al que llegó este año tras volverse en una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo. “Un Cacique nominado a mejor arquero del año”, publicó el equipo chileno en sus redes sociales para celebrar la candidatura del jugador.

El reconocimiento tiene sobre todo una especial relevancia por el recorrido que está teniendo Vozinha en estos últimos meses.

A sus 40 años, el arquero de Cabo verde adquirió protagonismo mundial en la primera participación de su selección en una Copa del Mundo y ha sido uno de los jugadores que más llamó la atención en el torneo.

Cabo Verde consiguió llegar a los dieciseisavos de final sin perder ni un solo partido en la fase de grupos.

Vozinha protagonizó participaciones destacadas frente a rivales de gran nivel. Su presentación contra España, especialmente, terminó transformándolo en uno de los nombres que más voz hizo del certamen.

Su rendimiento igualmente le dejó dar un muy relevante salto en su carrera. Luego del Mundial, Colo-Colo se hizo con sus servicios como agente libre y apostó por el arquero para mejorar su plantilla.

La llegada del caboverdiano ha creado una increíble repercusión internacional e hizo al club chileno en uno de los nuevos destinos de una de las figuras más importantes de la Copa del Mundo.

El premio al mejor arquero hace parte de las distinciones que France Football da dentro de la gala del Balón de Oro.

La edición de 2026 va a reconocer a los futbolistas que tuvieron las actuaciones más destacadas en el periodo evaluado, que incluye la temporada 2025-26 y el Mundial que se jugó este año, sobre todo se tendrá muy en cuenta dicho campeonato. La ceremonia está prevista para el 26 de octubre en Londres.

Estos son los nominados a Mejor Portero del Año

Yassine Bounou — Marruecos / Al-Hilal
Thibaut Courtois — Bélgica / Real Madrid
Joan García — España / Barcelona
Gregor Kobel — Suiza / Borussia Dortmund
Emiliano Martínez — Argentina / Aston Villa y Chelsea
Édouard Mendy — Senegal / Al-Ahli
David Raya — España / Arsenal
Matvey Safonov — Rusia / PSG
Unai Simón — España / Athletic Club
Vozinha — Cabo Verde / Colo-Colo y GD Chaves

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