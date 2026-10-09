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Viernes, 09 de octubre de 2026
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Caracas

Finalizan las restricciones por obras viales en la avenida Teherán de El Paraíso, Caracas

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Labores de demarcación y señalización vial en la avenida Teherán de El Paraíso, en Caracas (Venezuela) - Foto: X
Labores de demarcación y señalización vial en la avenida Teherán de El Paraíso, en Caracas (Venezuela) - Foto: X
El cronograma inició el martes 6 de octubre en el tramo comprendido entre la Redoma La India y la calle 03.

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), organismo controlado por el régimen venezolano, concluyó las labores de demarcación y señalización vial en la avenida Teherán de El Paraíso, en Caracas.

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Los trabajos, que ocasionaron restricciones parciales al tránsito durante las noches, se extendieron hasta el pasado jueves 8 de octubre.

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Las labores se realizaron a partir de las 7:00 p. m., con el propósito, según el INTT, de "reducir las afectaciones a la circulación vehicular en la capital".

Durante la ejecución del plan, las restricciones se aplicaron progresivamente en distintos tramos de la avenida, con la ocupación parcial de un canal por sentido.

El cronograma inició el martes 6 de octubre en el tramo comprendido entre la Redoma La India y la calle 03.

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Al día siguiente (miércoles 7 de octubre), las cuadrillas avanzaron desde la calle 03 hasta la calle 08.

Mientras tanto, el jueves 8 intervinieron el último segmento, desde la calle 08 hasta la pasarela de acceso a la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

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