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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Donald Trump

Trump amenaza a Irán con el "infierno" en medio de acercamientos para poner fin al conflicto

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
El presidente del régimen iraní, Masoud Pezeshkian, tiene previsto dirigirse a la Asamblea General de la ONU este miércoles.

El presidente Donald Trump reveló que funcionarios estadounidenses e iraníes mantuvieron conversaciones el martes por primera vez en meses, al tiempo que declaró ante las Naciones Unidas que aún estaba decidiendo si "aniquilar" a Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores del régimen iraní, Abbas Araghchi, participó en una reunión con el enviado itinerante de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

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"Tengo que tomar una decisión importante: ¿se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho mejor?", dijo el hombre de 80 años en su discurso, durante el cual todos los miembros de la delegación del régimen iraní, excepto uno, abandonaron la sala.

"¿O acaso aniquilo a la República Islámica rápidamente, sin darles jamás la oportunidad de matar y destruir personas y países de nuevo? ¿O los conduzco al infierno sin posibilidad de supervivencia?", añadió.

Trump afirmó creer que Irán llegaría a un acuerdo inmediatamente después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que los republicanos se enfrentan a la posibilidad de perder el control del Congreso debido en gran parte al lastre que el conflicto supone para la economía estadounidense.

El presidente del régimen iraní, Masoud Pezeshkian, tiene previsto dirigirse a la Asamblea General de la ONU este miércoles.

Justo después de su discurso, Trump reveló que representantes iraníes y estadounidenses se habían reunido durante tres horas al margen de la cumbre de la ONU.

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"Tuvieron una reunión muy buena, una reunión muy productiva; tienen otra programada para un futuro muy próximo", dijo Trump a los periodistas durante su encuentro con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Posteriormente, durante una reunión con los líderes del Golfo en la ONU, Trump añadió: "Creo que hay mucho impulso para que lleguen a un acuerdo, eso es lo que escuchamos de todos".

Los medios iraníes informaron que Araghchi impuso condiciones a Witkoff para la reapertura del crucial estrecho de Ormuz.

Según la agencia estatal de noticias IRIB, Araghchi afirmó que las exigencias de Teherán incluían "el levantamiento inmediato del bloqueo naval (estadounidense), el pago inmediato de todos los activos iraníes que han sido congelados y el fin de la guerra en todos los frentes de resistencia".

Witkoff, en una publicación en X el martes por la noche, dijo que los mediadores "estuvieron yendo y viniendo entre las dos partes durante todo el día".

"Han concluido con éxito una ronda de conversaciones que esperamos resulten constructivas y prometedoras", dijo, y añadió: "Los mediadores continuarán con su trabajo".

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