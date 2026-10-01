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Jueves, 01 de octubre de 2026
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Marco Rubio

Estados Unidos ordena la salida inmediata de la delegación del régimen iraní tras el colapso de las negociaciones en Nueva York

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente Donald J. Trump y Marco Rubio-Foto: EFE
Presidente Donald J. Trump y Marco Rubio-Foto: EFE
El secretario de Estado, Marco Rubio, exigió la evacuación inmediata de la comitiva de la dictadura ante la falta de acuerdos para detener el conflicto en Oriente Medio.

El Gobierno de Estados Unidos ordenó a la delegación del régimen iraní que participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas abandonar el territorio norteamericano tras el colapso de las conversaciones de paz.

La instrucción fue transmitida por orden directa del secretario de Estado, Marco Rubio, al ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura, Abás Araqchi, con la exigencia de una salida inmediata del equipo diplomático radicado en Nueva York tras el estancamiento de los diálogos indirectos.

Los delegados partieron con destino a Doha a bordo de un vuelo chárter, luego de que las mesas de mediación facilitadas por Catar no lograran conciliar las exigencias de Washington y Teherán.

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Representantes de la administración norteamericana confirmaron que la presencia de la comitiva carecía de justificación legal tras la clausura del período de sesiones de la ONU y el rechazo del presidente Donald Trump a la propuesta del régimen para reabrir el paso naval por el estrecho de Ormuz.

“La delegación del régimen sobrepasó su tiempo de permanencia tras el fracaso de las negociaciones. El tiempo para una resolución pacífica o militar se acerca y Estados Unidos no permitirá maniobras dilatorias por parte de Teherán mientras persista la amenaza a la navegación internacional”, explicaron fuentes del Departamento de Estado tras formalizar la expulsión.

A pesar de la respuesta emitida por la Misión Permanente de la dictadura iraní en Nueva York instancia que calificó la expulsión como una falsedad mediática, la Casa Blanca ratificó la firmeza de la medida.

En una comparecencia ante los medios, el presidente Trump reiteró que las fuerzas aliadas evalúan un acuerdo bajo condiciones estrictas de rendición o el escalamiento definitivo de la ofensiva militar contra los enclaves estratégicos de la nación persa.

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La expulsión de la representación diplomática ocurre en el octavo mes del conflicto armado que sostiene la coalición internacional contra las estructuras militares de la dictadura en Oriente Medio.

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