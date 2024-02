Masiva movilización en respaldo a Jair Bolsonaro se presenta en Sao Paulo, Brasil

Una multitudinaria movilización, en la que participan miles personas, se ha presentado en Brasil este domingo 25 de febrero en respuesta a una convocatoria que lanzó el expresidente Jair Bolsonaro.

Durante las marchas en Sao Paulo se pudo ver al exmandatario ondear una bandera de Israel en lo que se traduce en un claro apoyo a las operaciones lanzadas desde el gobierno de Benjamín Netanyahu en contra del grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza.

El mandatario, inhabilitado políticamente, se pronunció en medio de las movilizaciones este domingo con un duro mensaje en el que lamentó que se aparte a opositores del escenario político.

VEA TAMBIÉN Jair Bolsonaro solicita un nuevo juez para el caso que investiga supuesto "golpe” en Brasil o

"No podemos aceptar que un poder elimine del escenario político a quien quiera que sea, a no ser por un motivo justo. No podemos pensar en elecciones apartando a los opositores", afirmó Bolsonaro, declarado en 2023 inelegible por ocho años por abuso de poder.

La convocatoria de la marcha ha sido descrita como un intento de Bolsonaro de poner a prueba su popularidad en las calles.

La marcha se lleva a cabo en la emblemática Avenida Paulista de Sao Paulo. La demostración se da luego de una operación policial lanzada el pasado 8 de febrero, autorizada por la Corte Suprema, en la que le retuvieron el pasaporte y le prohibieron salir del país a Bolsonaro por cuenta de una supuesta trama golpista contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Según la investigación, los sospechosos planearon desacreditar el sistema de votación electrónica antes de las elecciones de 2022, y después prepararon un golpe de Estado, que no se llevó a cabo, contra el nuevo gobierno de Lula.

Bolsonaro ha afirmado que pretende defenderse de "todas las acusaciones" en su contra, incluidas las sospechas de haber participado en un plan de golpe de Estado para mantenerse en el poder, tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022.