NTN24
Miércoles, 30 de septiembre de 2026
Miércoles, 30 de septiembre de 2026
Régimen de Daniel Ortega
Programa: El Informativo

Máxima presión contra el asalto de Ortega a la democracia: EE.UU. examina crisis en Nicaragua

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Continúa la presión contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, luego de conocerse que el Senado de Estados Unidos celebra este miércoles una audiencia pública sobre la situación política en Nicaragua, dos días antes de que los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reúnan para abordar la crisis democrática en el país centroamericano

También le puede interesar

Líder del régimen de Nicaragua, Daniel Ortega | Foto: EFE
Régimen de Daniel Ortega

Máxima presión contra el asalto de Ortega a la democracia: EE.UU. examina crisis en Nicaragua

Fotos: Megacárcel Renacer
Megacárcel Renacer

Así se ve por dentro la primera megacárcel del gobierno de Abelardo de la Espriella: celdas cara a cara tipo EE. UU.

Miguel Díaz-Canel - Foto AFP
Cuba

Así estaría EE. UU. evaluando una posible acción militar contra la dictadura castrista en Cuba

Flydubai | Foto: EFE
Ataque terrorista

Minuto a minuto: los momentos clave del intento de atentado del vuelo Flydubai

Daniel Ortega, dictador de Nicaragua-Foto: EFE
Régimen nicaragüense

Régimen de Ortega en la mira: Senado de Estados Unidos debate crisis en Nicaragua

Avión de FlyDubai - EFE
Aviación

"Un verdadero milagro": piloto analiza intento de atentado terrorista que fue frustrado en pleno vuelo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Progreso? La barbarie de la tiranía venezolana sigue cobrando la vida de prisioneros políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Cuba, Venezuela y Nicaragua son llagas profundas": expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Duras palabras de Rick Scott contra Delcy Rodríguez: "No es presidente de Venezuela, es jefe de carteles de drogas"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Máxima presión contra el asalto de Ortega a la democracia: EE.UU. examina crisis en Nicaragua

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Régimen de Ortega en la mira: Senado de Estados Unidos debate crisis en Nicaragua

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Casa Blanca - Foto AFP
Casa Blanca

Indignación por respuesta en vivo y voz alta de funcionario a Trump sobre Venezuela: así fue el diálogo

Rick Scott, senador de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Rick Scott confirma a NTN24 haber hablado con la administración Trump sobre el posible regreso de María Corina Machado a Venezuela

Rick Scott, senador estadounidense, y Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Rick Scott

Duras palabras de Rick Scott contra Delcy Rodríguez: "No es presidente de Venezuela, es jefe de carteles de drogas"

Delcy Rodríguez (EFE)
Régimen venezolano

"Quieren usar lo que quede de este entramado legal para seguir aterrorizando": Jesús Armas sobre "ley del Odio"

Así es la megacárcel que construye el gobierno de Abelardo de la Espriella en Magdalena - Foto: EFE- X POSITIVAFMRADIO
Cárcel

En imágenes: así es 'Renacer', primera megacárcel de De la Espriella: "Fin las fiestas vallenatas"

Más de Actualidad

Ver más
Metro de Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Metro de Caracas

Metro de Caracas ratifica prohibición de ingresar con mascotas al sistema de transporte tras incidente en estación Gato Negro

María Corina Machado | Foto EFE
María Corina Machado

Lo que no se sabe del posible regreso de María Corina Machado a Venezuela: impactantes revelaciones

Sismógrafo / Parte del mapa de Venezuela - Fotos: X
Sismo en Venezuela

Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas reportó sismo de magnitud 4.4 y tres réplicas entre los estados Falcón y Yaracuy

Opinión

Ver más
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Metro de Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Metro de Caracas

Metro de Caracas ratifica prohibición de ingresar con mascotas al sistema de transporte tras incidente en estación Gato Negro

María Corina Machado | Foto EFE
María Corina Machado

Lo que no se sabe del posible regreso de María Corina Machado a Venezuela: impactantes revelaciones

Sismógrafo / Parte del mapa de Venezuela - Fotos: X
Sismo en Venezuela

Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas reportó sismo de magnitud 4.4 y tres réplicas entre los estados Falcón y Yaracuy

Policía de México - Foto EFE
Historias

El acto heroico de empleada asesinada en horrible caso de músico mexicano: salvó un niño de 6 años

Calles inundadas en el estado Zulia - Fotos: X
Inundaciones

Entre agua y basura: así se ven varias calles inundadas en el estado Zulia tras fuertes lluvias del fin de semana

Abelardo de la Espriella pide la renuncia al presidente de Colpensiones-Foto: ilustración Canva
Abelardo de la Espriella

Duró tres días en el cargo: Abelardo de la Espriella pide la renuncia al presidente de Colpensiones tras su presentación en la Comisión Séptima del Senado

Chelsea's Stamford Bridge estadio-Foto: EFE
Chelsea FC

Clearlake Capital asume el control absoluto del Chelsea tras la salida definitiva de Todd Boehly

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023