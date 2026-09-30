Máxima presión contra el asalto de Ortega a la democracia: EE.UU. examina crisis en Nicaragua

Continúa la presión contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, luego de conocerse que el Senado de Estados Unidos celebra este miércoles una audiencia pública sobre la situación política en Nicaragua, dos días antes de que los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reúnan para abordar la crisis democrática en el país centroamericano