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Viernes, 31 de julio de 2026
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Temblor

Imágenes muestran el impacto de sismo que sacudió Nápoles, y que dejó varios heridos y numerosos daños

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24
terremoto de 4,7 que sacudió Nápoles- Foto: EFE
terremoto de 4,7 que sacudió Nápoles- Foto: EFE
Un sismo de magnitud 4,7 sacudió la zona volcánica de los campos flegreos, cerca de Nápoles.

Un fuerte sismo de magnitud 4,7 en la escala de Richter sacudió en la tarde de este viernes 31 de julio el sur de Italia, dejando al menos diez personas heridas, severos daños materiales, la interrupción del servicio ferroviario y cortes masivos de energía eléctrica en la provincia de Nápoles.

El sismo, registrado a las 7:46 p.m. (hora local) con epicentro a cinco kilómetros de Pozzuoli y una profundidad superficial de tres kilómetros, fue seguido apenas una hora después por una réplica de magnitud 4,6, según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).

A los pocos minutos del evento, plataformas como X y TikTok se convirtieron en el canal inmediato de difusión del impacto.

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Cientos de usuarios publicaron impactantes videos que muestran la fuerza de las sacudidas al interior de los hogares, el colapso de fachadas en tiempo real y a miles de residentes evacuando a las calles en medio del pánico.

En los vídeos se evidencia el desprendimiento de grandes piedras de toba volcánica sobre vehículos estacionados en la Vía Pergolesi, así como densas nubes de polvo provocadas por la caída de mampostería en edificios deshabitados.

El Departamento de Protección Civil italiano confirmó que los diez heridos reportados hasta el momento sufrieron lesiones leves. No obstante, el organismo continúa atendiendo múltiples llamados por ascensores atascados, desprendimientos de escombros e inspecciones de estabilidad estructural.

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La emergencia en la zona volcánica de los Campos Flegreos mantiene en alerta máxima a los equipos de socorro en la región de Campania. Mientras las autoridades avanzan en la evaluación de los daños en la red eléctrica y en el muelle de Pozzuoli.

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