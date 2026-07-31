Hamás Programa: El Informativo Trump anuncia plan para desarme completo de Hamás en Gaza ¿De qué trata? julio 31, 2026 Por: Miguel Pedreros "Este es un paso hacia la paz y seguridad duraderas", señaló Trump También le puede interesar Hamás Trump anuncia plan para desarme completo de Hamás en Gaza ¿De qué trata? Justicia EE. UU. condena a 15 años de prisión a hombre que le entregó arma a su hijo con la que el joven cometió una masacre Diálogo Con escepticismo: así ven los venezolanos el diálogo que se establecerá este 1 de agosto Diálogos Venezuela Senadores de Estados Unidos piden que nueva mesa de diálogo en Venezuela conduzca a elecciones Terremoto en Venezuela Duro relato de madre que pide al régimen que el cuerpo de su hijo sea recuperado de edificio implosionado Donald Trump Trump asegura que a Estados Unidos le puede suceder una invasión migratoria como la de España si los demócratas vuelven al poder Compartir en: