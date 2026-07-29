Habilitan portal para solicitar la apostilla electrónica de títulos universitarios en Venezuela
Recientemente, el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del régimen venezolano, Félix Plasencia, anunció la habilitación de una plataforma para tramitar la apostilla y la legalización internacional electrónica de títulos universitarios, con el objetivo de agilizar este proceso para los venezolanos dentro y fuera del país.
Según explicó el funcionario, la iniciativa forma parte del plan de modernización de los servicios públicos.
"Busca facilitar la certificación de documentos académicos, especialmente para quienes residen en el extranjero y necesitan realizar el trámite de manera remota", precisó el funcionario.
Para acceder al servicio, el título universitario debe haber sido previamente protocolizado ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).
Una vez cumplido este requisito, el ciudadano podrá ingresar al portal del organismo con su usuario y contraseña.
Dentro de la plataforma, deberá dirigirse a la sección 'Ver solicitudes', localizar el documento protocolizado y, en el apartado 'Acciones', seleccionar la opción 'Solicitar apostilla o legalización internacional'. Posteriormente, deberá indicar el país donde presentará el título.
Tras confirmar los datos, el sistema generará la planilla de pago PUB, que podrá cancelarse mediante pago móvil, la ventanilla única de recaudación, el portal del SAREN o la banca en línea.
Luego, validado el pago, la apostilla electrónica se emitirá automáticamente y estará disponible para su descarga desde la misma plataforma.