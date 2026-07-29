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Miércoles, 29 de julio de 2026
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Cancillería de Venezuela

Habilitan portal para solicitar la apostilla electrónica de títulos universitarios en Venezuela

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Estudiantes universitarias - Foto de referencia: Pexels
Estudiantes universitarias - Foto de referencia: Pexels
La nueva herramienta permitirá gestionar la apostilla y la legalización internacional de títulos universitarios de forma digital, una vez que el documento haya sido protocolizado ante el SAREN.

Recientemente, el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del régimen venezolano, Félix Plasencia, anunció la habilitación de una plataforma para tramitar la apostilla y la legalización internacional electrónica de títulos universitarios, con el objetivo de agilizar este proceso para los venezolanos dentro y fuera del país.

Según explicó el funcionario, la iniciativa forma parte del plan de modernización de los servicios públicos.

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"Busca facilitar la certificación de documentos académicos, especialmente para quienes residen en el extranjero y necesitan realizar el trámite de manera remota", precisó el funcionario.

Para acceder al servicio, el título universitario debe haber sido previamente protocolizado ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).

Una vez cumplido este requisito, el ciudadano podrá ingresar al portal del organismo con su usuario y contraseña.

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Dentro de la plataforma, deberá dirigirse a la sección 'Ver solicitudes', localizar el documento protocolizado y, en el apartado 'Acciones', seleccionar la opción 'Solicitar apostilla o legalización internacional'. Posteriormente, deberá indicar el país donde presentará el título.

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Tras confirmar los datos, el sistema generará la planilla de pago PUB, que podrá cancelarse mediante pago móvil, la ventanilla única de recaudación, el portal del SAREN o la banca en línea.

Luego, validado el pago, la apostilla electrónica se emitirá automáticamente y estará disponible para su descarga desde la misma plataforma.

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