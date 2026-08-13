NTN24
Jueves, 13 de agosto de 2026
Jueves, 13 de agosto de 2026
Abelardo de la Espriella

Con botas pantaneras y un pantalón camuflado, empresario que estuvo casi un año secuestrado por las disidencias de ‘Iván Mordisco’ regresó a la libertad

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Empresario secuestrado volvió a la libertad - EFE
Empresario secuestrado volvió a la libertad - EFE
El presidente Abelardo De La Espriella confirmó en su cuenta de X que el empresario fue rescatado en una operación contra la estructura 39 de las disidencias de las Farc.

Con botas pantaneras y un pantalón camuflado, además de sostener una botella de agua, el empresario de Pamplona, Norte de Santander, José Luis Martínez, protagonizó un emotivo momento después de regresar a la libertad tras permanecer casi un año secuestrado.

o

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó en su cuenta de X que el empresario fue rescatado en una operación contra la estructura 39 de las disidencias de las Farc, que delinquen bajo el mando de alias Iván Mordisco en Mapiripán, Meta.

Del mismo modo, el mandatario destacó en la publicación: “En esta operación fue rescatado José Luis Martínez Jaimes, después de 11 meses de secuestro; una menor de edad fue recuperada de las manos de este grupo criminal y tres de sus integrantes fueron capturados”.

Cabe resaltar que la operación dejó la incautación de fusiles, proveedores, municiones, material de intendencia militar y un arsenal de guerra que estaba en poder de la organización criminal, al mando de Mordisco, en ese lugar del país.

o

De La Espriella reconoció el “coraje y precisión” de los soldados que actuaron en esta operación, que vuelve a poner en jaque al cabecilla Iván Mordisco. “O se someten a la justicia o enfrentarán toda la fuerza de la República”, fue su advertencia.

El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, también destacó que la capacidad y el entrenamiento de los soldados les permitieron “cumplir la misión” de regresar a la libertad al empresario. Por eso, el oficial le dio la bienvenida a la libertad.

Asimismo, el empresario vivió un emotivo encuentro junto a su madre. Funcionarios del Ejército le facilitaron un teléfono celular para que pudiera comunicarse con ella y, a través de una videollamada, quedó registrado el emocionante momento.

Te amo (inaudible), mi corazón hermoso”, fueron las primeras palabras que su madre le dijo después de verlo en libertad, acompañado por uniformados del Ejército en una base militar.

Finalmente, cabe recordar que José Luis, oriundo de Pamplona, Norte de Santander, fue secuestrado en ese municipio el 9 de septiembre de 2025, cuando hombres armados lo sacaron de su propia vivienda.

Temas relacionados:

Abelardo de la Espriella

Ejército de Colombia

Ejército

Rescate

Disidencias de las FARC

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia unida frente a la tragedia: así avanzan los rescates para encontrar vidas en las zonas más afectadas del país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Autoridades de EE. UU. irían tras él": senador Germán Rodríguez tras aprobación a solicitud de Petro para salir del país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Muerte de niños: estas son las conmovedoras historias que se conocen tras el terremoto en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
"Silencio por favor", el pedido de los rescatistas en Cali en medio de los trabajos de rescate - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

"SILENCIO, POR FAVOR": así es como hay que moverse en las zonas de rescate del terremoto en Colombia

Foto: Guantes eléctricos ICE
ICE

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Familia separada por el ICE - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Familia venezolana vive una pesadilla tras ser separada por ICE pese a tener protección legal en Estados Unidos

Diálogos en Venezuela - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"Me parece acertado": abogado Zair Mundaray sobre anuncio del primer ciclo de diálogo en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
ICE - Foto AFP
ICE

ICE liberó a la futbolista venezolana que fue arrestada en un aeropuerto internacional de Florida

Mesa de diálogos entre la Asamblea Nacional 2015 y el régimen venezolano- CANVA
Venezuela

"Hoy instalamos el proceso que marcará la ruta hacia la democracia y la reinstitucionalización de Venezuela": Dinorah Figuera tras inicio de diálogos con el régimen

Una persona repara una estructura a las afueras del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Aeropuerto de Maiquetía

El Aeropuerto de Maiquetía contará con terminales temporales para vuelos nacionales e internacionales

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
ICE - Foto AFP
ICE

ICE liberó a la futbolista venezolana que fue arrestada en un aeropuerto internacional de Florida

Mesa de diálogos entre la Asamblea Nacional 2015 y el régimen venezolano- CANVA
Venezuela

"Hoy instalamos el proceso que marcará la ruta hacia la democracia y la reinstitucionalización de Venezuela": Dinorah Figuera tras inicio de diálogos con el régimen

Arquero considerado el mejor del mundo habló de su posible retiro - EFE
Manuel Neuer

"Todos esperábamos más": el considerado por años como el mejor portero del mundo se pronuncia tras el Mundial y dice que podría retirarse el año que viene

Una persona repara una estructura a las afueras del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Aeropuerto de Maiquetía

El Aeropuerto de Maiquetía contará con terminales temporales para vuelos nacionales e internacionales

Avión militar de Estados Unidos-Foto: CENTCOM
Régimen de Irán

Estados Unidos no baja la guardia: así fue la noche de bombardeos contra infraestructura militar de Irán

Final del Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Árbitro de la final del Mundial entre Argentina y España habla de las polémicas y se pronuncia sobre lo que le dijo Messi durante el juego

Presos políticos - EFE
Estados Unidos

Se conoce la versión que entregó Diego Serna, exfutbolista colombiano detenido en Estados Unidos por presunto tráfico de drogas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023