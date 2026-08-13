Con botas pantaneras y un pantalón camuflado, empresario que estuvo casi un año secuestrado por las disidencias de ‘Iván Mordisco’ regresó a la libertad

Con botas pantaneras y un pantalón camuflado, además de sostener una botella de agua, el empresario de Pamplona, Norte de Santander, José Luis Martínez, protagonizó un emotivo momento después de regresar a la libertad tras permanecer casi un año secuestrado.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó en su cuenta de X que el empresario fue rescatado en una operación contra la estructura 39 de las disidencias de las Farc, que delinquen bajo el mando de alias Iván Mordisco en Mapiripán, Meta.

Del mismo modo, el mandatario destacó en la publicación: “En esta operación fue rescatado José Luis Martínez Jaimes, después de 11 meses de secuestro; una menor de edad fue recuperada de las manos de este grupo criminal y tres de sus integrantes fueron capturados”.

Cabe resaltar que la operación dejó la incautación de fusiles, proveedores, municiones, material de intendencia militar y un arsenal de guerra que estaba en poder de la organización criminal, al mando de Mordisco, en ese lugar del país.

De La Espriella reconoció el “coraje y precisión” de los soldados que actuaron en esta operación, que vuelve a poner en jaque al cabecilla Iván Mordisco. “O se someten a la justicia o enfrentarán toda la fuerza de la República”, fue su advertencia.

El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, también destacó que la capacidad y el entrenamiento de los soldados les permitieron “cumplir la misión” de regresar a la libertad al empresario. Por eso, el oficial le dio la bienvenida a la libertad.

Asimismo, el empresario vivió un emotivo encuentro junto a su madre. Funcionarios del Ejército le facilitaron un teléfono celular para que pudiera comunicarse con ella y, a través de una videollamada, quedó registrado el emocionante momento.

“Te amo (inaudible), mi corazón hermoso”, fueron las primeras palabras que su madre le dijo después de verlo en libertad, acompañado por uniformados del Ejército en una base militar.

Finalmente, cabe recordar que José Luis, oriundo de Pamplona, Norte de Santander, fue secuestrado en ese municipio el 9 de septiembre de 2025, cuando hombres armados lo sacaron de su propia vivienda.