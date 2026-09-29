La Premier League declara culpable al Manchester City de todos los cargos relacionados con infracciones de las reglas financieras entre 2009 y 2018

El Manchester City ha sido formalmente declarado culpable de graves infracciones de las normas financieras de la Premier League durante un período de nueve temporadas, entre 2009 y 2018, según un reciente anuncio de la Premier League.

Según la liga inglesa, el City había elaboró contratos ficticios con varios socios comerciales para inflar artificialmente los ingresos del club, ocultando el verdadero estado de sus finanzas y evitando infringir los límites de gasto de la Premier League y la UEFA.

VEA TAMBIÉN “Nada ha cambiado”: la contundente carta del presidente del Manchester City tras el fallo por las 114 infracciones o

Pero no solo fue la Premier, sino que una comisión independiente también declaró al club culpable de la mayoría de los cargos relacionados con su falta de cooperación con la investigación de la liga.

Aunque no se ha anunciado la sanción que recibiría el club de Manchester, los 'ciudadanos' se pronunciaron asegurando que apelarán la decisión.

"El Manchester City FC ahora agotará todas las vías de apelación a su alcance, dado que la opinión contiene errores materiales evidentes, de derecho, de principio y de hecho, y no es segura", dijo el club en un comunicado.

Por su parte, el presidente de la Premier League, Richard Masters, emitió un comunicado:

"La decisión fundamental establece los hechos de lo sucedido en el Manchester City durante este período. Detalla cómo el club infringió sistemáticamente las normas de la Premier League durante casi una década", declaró

"Ahora que contamos con la decisión de la comisión, nos comprometemos a avanzar con rapidez en el resto del proceso para brindar certeza a la liga, a nuestros clubes y a los aficionados", agregó.

Desde que en 2008 el jeque Mansour bin Zayed al-Nahyan, vicepresidente y viceprimer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, se hiciera con el control del club, el City se ha convertido en la fuerza dominante de la Premier League.

VEA TAMBIÉN Jefe de árbitros de la Premier League reconoce error en el gol que le dio el triunfo al Manchester City sobre el Manchester United: los jueces fueron suspendidos o

El City ahora es uno de los mejores equipos de su liga y del mundo. Tan solo en 15 años han ganado ocho títulos de la Premier League, cuatro FA Cups y siete Copas de la Liga, y también ganaron la Liga de Campeones por primera vez en 2023.

Sin embargo, en medio de la euforia por la gloria, ese mismo año, la Premier League los acusó tras una investigación por presuntas infracciones del reglamento.

La audiencia, presidida por una comisión independiente, comenzó en septiembre de 2024 y concluyó tres meses después.