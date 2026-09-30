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Tennessee

Tennessee se prepara para ejecutar a una mujer por primera vez en 200 años

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Tennessee se prepara para ejecutar a una mujer por primera vez en 200 años - EFE
Tennessee se prepara para ejecutar a una mujer por primera vez en 200 años - EFE
Christa Pike, que ahora tiene 50 años, tenía 18 cuando ella y su novio golpearon y mataron a Colleen Slemmer en un campamento de formación profesional para jóvenes.

El estado de Tennessee ejecutará este miércoles a una mujer por primera vez en 200 años, tres décadas después de que fuera condenada a muerte por asesinar a una compañera de clase en este territorio conservador del sur de Estados Unidos.

Christa Pike, que ahora tiene 50 años, tenía 18 cuando ella y su novio golpearon y mataron a Colleen Slemmer en un campamento de formación profesional para jóvenes. Su novio, que entonces tenía 17 años, fue condenado a cadena perpetua.

El asesinato en 1995 atrajo la atención nacional después de que el cuerpo de Slemmer fuera hallado con una estrella de cinco puntas grabada en el pecho, símbolo que suele asociarse con el satanismo.

Su ejecución por inyección letal está prevista para las 10H00 locales (15H00 GMT) de este miércoles en el centro penitenciario de máxima seguridad Riverbend, en Nashville.

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Pike será la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. En Estados Unidos, solo 18 mujeres han sido ejecutadas desde 1976, según esa fuente.

Sus abogados argumentaron que debían concederle clemencia debido a su corta edad y a los problemas de salud mental que padecía en el momento del asesinato.

"Tenía 18 años cuando cometió su delito, y sufría una enfermedad mental grave", escribieron en una petición de clemencia dirigida al gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien dijo que no intervendría.

Christa Pike padecía trastorno bipolar y estrés postraumático desde la infancia, pero no fue diagnosticada hasta después de su condena a muerte, según sus abogados.

"Era una niña que soportó violaciones reiteradas, violencia sexual, abandono y traumas profundos. En el momento del crimen, llevaba consigo las cicatrices de esa violencia, de esa negligencia y de una enfermedad mental no tratada", consideran.

La corte suprema de Estados Unidos rechazó el martes una solicitud de última hora para suspender la ejecución, que sostenía que sus problemas de salud mental y una afección sanguínea harían que la inyección letal le causara un "sufrimiento innecesario".

Un grupo de expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas instó al gobierno de Estados Unidos y a las autoridades de Tennessee a "detener de inmediato" la ejecución y conmutar su sentencia de muerte.

"La ejecución de Pike marcaría la culminación de una trayectoria de intenso sufrimiento físico y psicológico, caracterizada por abusos en la infancia y por casi tres décadas de aislamiento en el corredor de la muerte", señalaron.

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