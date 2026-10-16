Ministra de Cultura de Colombia respalda el retiro de obras del Museo Nacional por "adoctrinamiento político"

La ministra de Cultura de Colombia, Paola Holguín, justificó este viernes el polémico retiro de más de treinta piezas y objetos expositivos del Museo Nacional, al argumentar que la principal institución museística del país no puede operar como un mecanismo de adoctrinamiento político ni como un difusor de relatos históricos parciales.

A través de un pronunciamiento oficial difundido en redes sociales, la titular de la cartera cultural respondió a las informaciones periodísticas que confirmaron la retirada de afiches, fotografías y elementos simbólicos vinculados a movimientos feministas, colectivos de la diversidad sexual y episodios recientes del conflicto armado interno.

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“El Museo Nacional, como parte del Estado, tiene el propósito de conservar, restaurar, proteger y socializar nuestra cultura, y su vocación no consiste en servir como instrumento de adoctrinamiento político ni foco de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia”, subrayó la ministra Holguín en su declaración institucional.

La medida gubernamental se enmarca en la denominada contrarrevolución cultural impulsada por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, cuyo propósito central radica en erradicar de los espacios públicos aquellas representaciones que el actual Ejecutivo califica como apología de la violencia o de organizaciones guerrilleras.

Entre los elementos retirados de las salas de exhibición figuran una bandera del orgullo LGTBI, un cartel propagandístico de la campaña presidencial de la Unión Patriótica y el histórico bolígrafo fabricado con un proyectil bélico empleado para suscribir los acuerdos de paz.

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Esta profunda revisión curatorial representa un giro en la política cultural del Estado, con la prioridad puesta en la neutralidad institucional frente a los relatos ideológicos del pasado reciente.