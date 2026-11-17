La Selección de Rusia derrotó este martes a La Vinotinto por 2 a 0 en un partido amistoso que se disputó en el estadio de Krasnodar.

Pero más allá del resultado, uno de los aspectos que llamó la atención de los aficionados fue la indumentaria que utilizó la selección euroasiática.

VEA TAMBIÉN La Vinotinto cayó en su último partido del 2026 ante Rusia: solo obtuvo una victoria en todo el año o

El equipo ruso utilizó una camiseta inédita para conmemorar un triunfo histórico del pasado.

La selección de Rusia utilizó una equipación conmemorativa retro llamada «ОСНОВА» e inspirada en los uniformes de la extinta Unión Soviética (URSS) de las décadas de 1950 y 1960.

Los euroasiáticos eligieron el encuentro ante La Vinotinto para conmemorar el 70.º aniversario de la medalla de oro olímpica ganada por la URSS en Melbourne 1956 y el centenario del nacimiento de Nikita Simonyan, legendario delantero de aquel equipo campeón.

VEA TAMBIÉN La drástica decisión que tomó importante liga de Sudamérica: descontará puntos a equipos con salarios en mora o

La camiseta, completamente roja, tenía un diseño sobrio, sin escudo y el nombre del país en el medio en letras blancas.

Pese a que Venezuela dominó el encuentro, con un 57% de posesión y más de 100 pases por encima del equipo ruso, no logró anotar ni realizar disparos a puerta.

Con este resultado negativo, la selección venezolana acumuló su tercera derrota en lo que va de 2026 y registró un solo triunfo en el año.

Cabe recordar que el pasado sábado, la selección venezolana perdió por la mínima diferencia ante la selección del País Vasco.

De los siete partidos disputados en 2026, la Vinotinto solo consiguió una victoria, ante Irak por 2 a 0 el 9 de junio de este año.