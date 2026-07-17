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Viernes, 17 de julio de 2026
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Estados Unidos ataca a Irán

El conflicto no para: Trump ordena séptima noche consecutiva de ataques contra el régimen de Irán

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de militares de EE. UU. (AFP)
Foto de militares de EE. UU. (AFP)
En paralelo, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, publicó mediante sus redes sociales una seria advertencia sobre Irán.

Este viernes, por orden del presidente Donald Trump, el Comando Central de Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques dirigidos contra el régimen de Irán.

"CENTCOM lanzó una ronda de ataques contra Irán a las 3 p. m. ET hoy por séptima noche consecutiva", dijo el organismo militares.

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Asimismo, el Comando Central aclaró que "los ataques están diseñados para seguir degradando las capacidades militares iraníes por orden del Comandante en Jefe".

En paralelo, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, publicó mediante sus redes sociales una seria advertencia en la que afirmó que el estrecho de Ormuz no es controlado por el régimen de Irán.

“Irán no controla el estrecho de Ormuz”, mencionó Hegseth en un mensaje en X sobre el cual luego él mismo replicó con una imagen.

La fotografía compartida por el secretario es de lo que parece ser un objetivo del régimen iraní que fue destruido en recientes ataques completados por Estados Unidos.

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Mientras tanto, los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este viernes que en represalia a estos ataques de Washington, alcanzaron con drones y misiles "varios aviones cisterna y aviones de combate norteamericanos" estacionados en Jordania.

En respuesta, el ejército estadounidense afirmó en X haber atacado "decenas de objetivos militares iraníes, como instalaciones de vigilancia costera y defensa aérea, infraestructura logística militar e instalaciones marítimas".

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