Sorpresas en alineaciones de Argentina e Inglaterra para su juego en el Mundial: juega el hijo de Simeone y estrella inglesa va al banco

El mediocampista Rodrigo de Paul, lugarteniente de Lionel Messi en el Inter Miami, será suplente con Argentina en la semifinal del Mundial de este miércoles ante Inglaterra, que tendrá a Morgan Rogers como extremo y a nuevos laterales.

De Paul, de 32 años, ha sido un intocable del seleccionador Lionel Scaloni. Disputó como titular cinco de los seis partidos de la Albiceleste en Norteamérica 2026, ausentándose apenas en el juego de cierre de la fase de grupos ante Jordania.

Su lugar será ocupado por Giuliano Simeone, un extremo con poco rodaje en la Copa del Mundo. El atacante del Atlético de Madrid apenas ha jugado un encuentro, precisamente actuando desde el inicio en la victoria 3-1 contra los jordanos.

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Con su ingreso, la única modificación en el once que empezó ante Suiza en cuartos de final, Scaloni probablemente buscará herir las bandas de los Tres Leones.

A diferencia del DT albiceleste, Thomas Tuchel hizo tres cambios en relación con la titular del equipo que venció a Noruega en cuartos: el ingreso de Rogers como extremo por derecha y de Reece James y Djed Spence como marcadores de punta.

Rogers, jugador del Aston Villa, normalmente juega como mediocampista ofensivo, pero en la semifinal será el puntero, una posición ocupada o por Noni Madueke o por Bukayo Saka, estrella del Arsenal, en cotejos anteriores.

James, de presencia mermada por lesión, será el lateral derecho en reemplazo de Ezri Konsa, mientras que Spence ocupará la banda izquierda en Atlanta (19H00 GMT) en sustitución de Nico O'Reilly.

Alineaciones:

Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico - Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister - Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford - Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence - Declan Rice, Elliot Anderson - Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon - Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.