"Solo tengo amor por Argentina": la española Rosalía rompe el silencio tras polémica por publicación después de final del Mundial

Rosalía tuvo que salir a pedir disculpas a sus seguidores argentinos después de quedar en el centro de una polémica por compartir en redes sociales un video que se burlaba de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial de 2026.

La controversia se dio cuando la cantante española republicó un vídeo de la influencer Mía Khalifa en el que aparecía celebrando desde Nueva York el triunfo de España. La publicación estaba acompañada por una de las canciones de Rosalía, 'La Perla', y contenía un mensaje que hacía referencia, en tono burlón, a la derrota del conjunto argentino.

El contenido se difundió rápidamente entre usuarios argentinos, muchos de los cuales interpretaron la acción de Rosalía como una muestra de apoyo a la provocación contra la selección.

La reacción fue especialmente fuerte debido a que el artista tiene programada una serie de conciertos en Buenos Aires y su llegada al país está prevista para las próximas semanas.

La publicación fue eliminada luego, pero el gesto ya había provocado una oleada de críticas en redes sociales. Algunos usuarios comenzaron incluso a promover un boicot contra sus presentaciones y otros compartieron mensajes relacionados con la devolución o reventa de entradas. La polémica también coincidió con un clima de tensión generado después de la final del Mundial, en la que España derrotó a Argentina y se consagró campeona.

VEA TAMBIÉN ¿Qué pasó realmente en el vestuario de Argentina antes de la final? Padre de jugador de la selección habla sobre la charla motivacional de Messi o

Ante la repercusión, Rosalía utilizó sus historias de Instagram para explicar lo sucedido. La cantante aseguró que decidió compartir el video porque en él sonaba La Perla, pero afirmó que no prestó atención al texto que acompañaba las imágenes.

"Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", escribió la artista junto a una imagen de la bandera argentina.

Poco después publicó otro mensaje con un corazón y aseguró: "Solo tengo amor x Argentina", en un intento por dejar claro que su intención no era atacar al país ni a sus seguidores.

La explicación llegó en un momento especialmente sensible para la cantante. Rosalía tiene previsto presentarse próximamente en Buenos Aires como parte de su gira y la controversia generó dudas sobre el impacto que podría tener la reacción de sus seguidores argentinos en sus próximos espectáculos. La prensa local informó que la campaña de rechazo comenzó una circular en redes sociales apenas se conoció la publicación.